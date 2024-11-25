https://ria.ru/20241125/zavod-1985661663.html
Смоленский завод по выпуску лабмедоборудования расширил производство
Смоленский завод по выпуску лабмедоборудования расширил производство - РИА Новости, 25.11.2024
Смоленский завод по выпуску лабмедоборудования расширил производство
Смоленское предприятие по выпуску устройств для обеззараживания и термостатического оборудования, применяемых в медицине, космонавтике, науке, пищевой... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:57
2024-11-25T19:57
2024-11-25T19:57
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василий анохин
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производство
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Смоленское предприятие по выпуску устройств для обеззараживания и термостатического оборудования, применяемых в медицине, космонавтике, науке, пищевой промышленности и многих других отраслях расширило производство благодаря поддержки областного правительства, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. По его словам, предприятие изготавливает лабораторные инкубаторы, сушильные шкафы, климатические камеры, бактерицидные рециркуляторы воздуха, стерилизаторы, электропечи и другое оборудование. "Реализация проекта позволила предприятию почти вдвое увеличить объем выпускаемой продукции – с 800 до 1500 изделий в месяц, а также создать новые высокооплачиваемые рабочие места. Для этого на средства льготного займа Регионального фонда развития промышленности компания реконструировала склад, закупила и установила новое производственное оборудование", – написал губернатор. Благодаря надежности и качеству продукция пользуется широким спросом на территории России и успешно экспортируется в страны СНГ. Кроме того, предприятие наладило эффективную систему обслуживания и ремонта проданных изделий, отметил Анохин.
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россия, василий анохин, смоленская область, производство
Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Смоленская область, Производство
Смоленский завод по выпуску лабмедоборудования расширил производство
Анохин: смоленский завод по выпуску лабмедоборудования расширил производство
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Смоленское предприятие по выпуску устройств для обеззараживания и термостатического оборудования, применяемых в медицине, космонавтике, науке, пищевой промышленности и многих других отраслях расширило производство благодаря поддержки областного правительства, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин.
По его словам, предприятие изготавливает лабораторные инкубаторы, сушильные шкафы, климатические камеры, бактерицидные рециркуляторы воздуха, стерилизаторы, электропечи и другое оборудование.
"Реализация проекта позволила предприятию почти вдвое увеличить объем выпускаемой продукции – с 800 до 1500 изделий в месяц, а также создать новые высокооплачиваемые рабочие места. Для этого на средства льготного займа Регионального фонда развития промышленности компания реконструировала склад, закупила и установила новое производственное оборудование", – написал губернатор.
Благодаря надежности и качеству продукция пользуется широким спросом на территории России и успешно экспортируется в страны СНГ. Кроме того, предприятие наладило эффективную систему обслуживания и ремонта проданных изделий, отметил Анохин.