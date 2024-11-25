https://ria.ru/20241125/zavod-1985661663.html

Смоленский завод по выпуску лабмедоборудования расширил производство

Смоленский завод по выпуску лабмедоборудования расширил производство - РИА Новости, 25.11.2024

Смоленский завод по выпуску лабмедоборудования расширил производство

Смоленское предприятие по выпуску устройств для обеззараживания и термостатического оборудования, применяемых в медицине, космонавтике, науке, пищевой... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:57

2024-11-25T19:57

2024-11-25T19:57

смоленская область

россия

василий анохин

смоленская область

производство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753165_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43c40bb6820ad515c343131338c6f2e5.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Смоленское предприятие по выпуску устройств для обеззараживания и термостатического оборудования, применяемых в медицине, космонавтике, науке, пищевой промышленности и многих других отраслях расширило производство благодаря поддержки областного правительства, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. По его словам, предприятие изготавливает лабораторные инкубаторы, сушильные шкафы, климатические камеры, бактерицидные рециркуляторы воздуха, стерилизаторы, электропечи и другое оборудование. "Реализация проекта позволила предприятию почти вдвое увеличить объем выпускаемой продукции – с 800 до 1500 изделий в месяц, а также создать новые высокооплачиваемые рабочие места. Для этого на средства льготного займа Регионального фонда развития промышленности компания реконструировала склад, закупила и установила новое производственное оборудование", – написал губернатор. Благодаря надежности и качеству продукция пользуется широким спросом на территории России и успешно экспортируется в страны СНГ. Кроме того, предприятие наладило эффективную систему обслуживания и ремонта проданных изделий, отметил Анохин.

https://ria.ru/20241122/partnerstvo-1985543983.html

россия

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, василий анохин, смоленская область, производство