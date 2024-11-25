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Украинские СМИ сообщили об очередных взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили об очередных взрывах в Сумах - РИА Новости, 25.11.2024
Украинские СМИ сообщили об очередных взрывах в Сумах
Очередные взрывы прогремели в понедельник в Сумах на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T21:42
2024-11-25T21:42
2024-11-25T21:42
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в понедельник в Сумах на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН. Ранее в понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах и Шостке, расположенных в Сумской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 21.30 мск в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Сумах звучат взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Официальной информации о взрыве не поступало.
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в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили об очередных взрывах в Сумах
В Сумах прогремели очередные взрывы