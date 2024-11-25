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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 25.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в понедельник вечером в Сумах и Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T21:08

2024-11-25T21:08

2024-11-25T21:08

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник вечером в Сумах и Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Шостке Сумской области. Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 20.59 мск воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Официальной информации о взрыве не поступало.

https://ria.ru/20241125/vsu-1985510811.html

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