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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 25.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в понедельник вечером в Сумах и Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T21:08
2024-11-25T21:08
2024-11-25T21:08
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник вечером в Сумах и Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Шостке Сумской области. Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 20.59 мск воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Официальной информации о взрыве не поступало.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
В Сумах и Шостке прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги