https://ria.ru/20241125/vaktsina-1985584135.html

Скворцова рассказала, когда начнут применять новую онковакцину

Скворцова рассказала, когда начнут применять новую онковакцину - РИА Новости, 25.11.2024

Скворцова рассказала, когда начнут применять новую онковакцину

Онковакцину, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируется начать применять для пациентов уже со следующего года,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:28

2024-11-25T14:28

2024-11-25T14:53

общество

россия

вероника скворцова

владимир путин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Онковакцину, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируется начать применять для пациентов уже со следующего года, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы закончили фактически трёхлетний цикл исследований по этой вакцине. Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать её применять у пациентов", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она пояснила, что в результате эксперимента со злокачественной аденокарциномой кишечника у животных было выявлено не просто резкое замедление развития опухоли при введении вакцины, но и сокращение её объёмов на 75–80%. Животные не умирают от этой опухоли при введении препарата, а продолжают жить, и есть возможность контролировать заболевание, отметила Скворцова.

https://ria.ru/20241112/vaktsina-1983205066.html

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общество, россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)