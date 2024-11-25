https://ria.ru/20241125/ukraina-1985617256.html

В Одесской области прогремел взрыв

В Одесской области прогремел взрыв - РИА Новости, 25.11.2024

В Одесской области прогремел взрыв

Взрыв раздался в понедельник в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:27

2024-11-25T16:27

2024-11-25T16:27

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в понедельник в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 16.16 мск тревога звучит в Харьковской, Одесской, Николаевской областях. "О взрывах в Одесской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве не поступало.

https://ria.ru/20241125/vsu-1985591260.html

одесская область

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