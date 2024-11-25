https://ria.ru/20241125/svo-1985652859.html

Партию груза, включая 15 мотоциклов, отправили на СВО из Иркутска

Партию груза, включая 15 мотоциклов, отправили на СВО из Иркутска - РИА Новости, 25.11.2024

Партию груза, включая 15 мотоциклов, отправили на СВО из Иркутска

Из Иркутска в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза, в том числе 15 мотоциклов, квадроцикл, помповые ружья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:57

2024-11-25T18:57

2024-11-25T18:57

надежные люди

иркутск

сво

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ИРКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Из Иркутска в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза, в том числе 15 мотоциклов, квадроцикл, помповые ружья, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Из Иркутска в зону проведения специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарного груза. В сборе, кроме иркутян, участвовали общественники из Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, Усть-Илимска, а также Иркутского и Киренского районов. Активную помощь традиционно оказали муниципальные предприятия столицы Приангарья. "В этот раз погрузили 15 мотоциклов, квадроцикл, различное оборудование, медицинские принадлежности для госпиталей, маскировочные сети, окопные свечи, вещи и обувь, спальные мешки, матрасы", - говорится в сообщении. Также иркутяне передали в зону СВО 15 гладкоствольных ружей и патроны к ним. Бойцы используют их для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Сбор помощи и ее упаковку проводят силами общественной организации ветеранов специальной военной операции. Помещения для хранения грузов предоставляет одно из муниципальных предприятий Иркутска. На погрузку приходят неравнодушные горожане, военнослужащие. Фура направится в сторону Белгорода и Курска, где боевые задачи выполняют военнослужащие из иркутского микрорайона Зеленый. Далее будет оказана помощь полку "Иркут". Конечные пункты следования – Донецкая и Луганская народные республики. Отмечается, что с апреля текущего года это уже восьмая фура. Всего при содействии Иркутской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции собрано более 160 тонн гуманитарного груза.

https://ria.ru/20241125/svo-1985170817.html

https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya--1983966425.html

иркутск

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иркутск, сво