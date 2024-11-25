https://ria.ru/20241125/svo-1985650605.html

Глава Подмосковья Воробьев обсудил помощь участникам СВО и их семьям

Глава Подмосковья Воробьев обсудил помощь участникам СВО и их семьям - РИА Новости, 25.11.2024

Глава Подмосковья Воробьев обсудил помощь участникам СВО и их семьям

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов помощь участникам СВО и их семьям,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:43

2024-11-25T18:43

2024-11-25T18:44

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов помощь участникам СВО и их семьям, сообщает пресс-служба главы региона и обладминистрации. В эту работу вовлечена большая команда правительства региона, филиала государственного фонда "Защитники Отечества", муниципалитеты. Губернатор подчеркнул, что огромное значение имеет персональное внимание к каждому человеку, которому необходима поддержка. "Президент делает акцент на том, что эта работа в регионах должна быть индивидуальной, адресной. Особое внимание необходимо уделить сопровождению бойцов, которые вернулись с линии боевого соприкосновения с ранениями, инвалидностью. Им приходится выстраивать жизнь заново, это крайне сложно и для них, и для их близких. Поэтому наша задача – быть рядом и помогать. Мы ввели систему кураторства, и члены регионального правительства, главы, депутаты, сотрудники муниципальных администраций сопровождают семьи участников СВО, находятся с ними на связи. Также у нас продолжают работать центры поддержки в территориях – за год получили через них почти 3 тысячи обращений, еще более 750 – через соцсети и письма на мою почту. Важно не только отработать каждый отдельный случай, но и видеть самые востребованные запросы, предлагать проактивные решения там, где это возможно", – цитирует пресс-служба Воробьева. В свою очередь, руководитель подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Ермакова добавили, что с июня 2023 года сюда обратились уже более 16 тысяч ветеранов боевых действий и членов их семей. Топ вопросов – выплаты, медицинская помощь, поиск пропавших без вести. Помимо сотрудников в филиале, в городских округах работают 58 социальных координаторов, а еще 20 приступят в ближайшее время. В их числе – два участника СВО, 13 жен и мам бойцов. Соцкоординаторы оказывают помощь в решении таких вопросов, как получение статуса "ветеран боевых действий", установление инвалидности, обеспечение бойцов современными техническими средствами реабилитации, психологическая поддержка, содействие в предоставлении федеральных и региональных мер, переобучение и трудоустройство. В текущем году в фонде начали вести прием сотрудники подмосковных военкоматов и Военно-социального центра министерства обороны. Это позволило сократить время решения вопросов, связанных с действующими военнослужащими. Одно из нововведений - поиск пропавших без вести. Ермакова также сообщила, что для бойцов, получивших инвалидность, филиал реализует ряд проектов. Это предоставление автомобилей с ручным управлением, содействие в получении технических средств реабилитации (протезы, кресла-коляски, слуховые аппараты), адаптация жилых помещений с учетом потребностей (умный дом, санузел, спальня, кухня, расширение проемов). Участников СВО также активно вовлекают в спорт, который хорошо помогает в реабилитации. Так, в середине ноября завершился "Кубок Защитников Отечества", в котором участвовали более 200 ветеранов специальной военной операции из 62 регионов. Сборная Московской области заняла четверное место в дисциплине волейбол сидя. К паралимпийскому спорту в регионе привлечены уже более 100 ветеранов СВО. "Я уверен, что и главы округов, и депутаты, и общественники понимают, насколько важна своевременная помощь – будь то выплаты, документы или какие-то отдельные просьбы. Есть много сложных вопросов, в том числе и по поиску пропавших без вести. Поэтому нам необходимо знать каждую семью участников СВО, специфику их вопросов и стараться оказывать максимальную поддержку", – подчеркнул Воробьев. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в уходящем году правительство региона стало еще шире взаимодействовать с филиалом госфонда "Защитники Отечества", в частности, совместно отрабатывать наиболее сложные вопросы – как бытовые, так и связанные с прохождением воинской службы. Она напомнила, что с 1 ноября на портале "Госуслуги" запущен сервис по получению справки об участии в СВО для оформления льгот. Ее можно оформить всего за минуту и получить в течение четырех рабочих дней. Согласно закону, подписанному президентом, произошли изменения в предоставлении кредитных каникул. Если раньше они распространялись на срок действия контракта плюс 30 дней после его окончания, то сейчас этот период увеличен до 180 дней. Участники СВО и супруги могут списать кредиты до десяти миллионов рублей. Увеличились размеры по выплатам за ранения: повлекшие инвалидность – четыре миллиона рублей, тяжелые – три миллиона рублей, легкие – один миллион рублей, иные – 100 тысяч рублей. Помимо федеральных, в Подмосковье действуют региональные льготы. Для детей участников СВО – освобождение от уплаты за детсад; бесплатное питание в школах и вузах; бесплатные продленка, кружки и секции; внеочередное зачисление в садик, отдых в оздоровительном лагере "Литвиново". Для пожилых родителей – бесплатные социальные услуги на дому, а также пребывание в санатории на территории Подмосковья, социальная газификация. Новая мера поддержки – выплата 10 тысяч рублей на приобретение школьной формы детям погибших участников СВО. Помощь участникам СВО и их семьям оказывает также министерство информации и молодежной политики Московской области. Руководитель ведомства Екатерина Швелидзе отметила, что в этой работе подключены около 2,5 тысячи индивидуальных кураторов из числа членов правительства региона, депутатский корпус всех уровней, сотрудники муниципальных администраций. На особом контроле – обращения в соцсети и на почту губернатора. За полгода туда поступило более 750 обращений. "По–прежнему актуальны вопросы адресной помощи, человеческого внимания и заботы. Но вместе с тем появились и новые вызовы – это обращения демобилизованных, людей с ранениями и инвалидностью. Поступают также вопросы по поиску пропавших без вести. Что касается статистки обращений в центры поддержки семей военнослужащих, то, если в 2022 году их было порядка 4,8 тысячи, то в этом – 2,6 тысячи. Обращений стало меньше, они не такие системные, как раньше, а преимущественно индивидуальные, которые требуют большего вовлечения", – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241125/molodezh-1985612877.html

https://ria.ru/20241125/podmoskove-1985568762.html

https://ria.ru/20241125/podmoskove-1985543531.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, людмила болатаева, сво