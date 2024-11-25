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Axios: США считают, что Израиль и Ливан уже согласовали условия перемирия - РИА Новости, 25.11.2024
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17:50 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/ssha-1985640227.html
Axios: США считают, что Израиль и Ливан уже согласовали условия перемирия
Axios: США считают, что Израиль и Ливан уже согласовали условия перемирия - РИА Новости, 25.11.2024
Axios: США считают, что Израиль и Ливан уже согласовали условия перемирия
США полагают, что Израиль и Ливан согласовали условия о прекращении огня с целью положить конец конфликту между еврейским государством и движением "Хезболлах",... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:50
2024-11-25T17:50
в мире
израиль
ливан
сша
биньямин нетаньяху
хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. США полагают, что Израиль и Ливан согласовали условия о прекращении огня с целью положить конец конфликту между еврейским государством и движением "Хезболлах", сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Мы думаем, что сделка достигнута. Мы на линии ворот, но пока не перешли ее. Израильский кабинет министров должен одобрить сделку во вторник, а до тех пор что-то всегда может пойти не так", - приводит портал заявление чиновника. Конфликтующие стороны пока не объявили о достижении соглашения, однако за последние сутки различные СМИ в США и Израиле сообщали о близости достижения соглашения и о якобы предварительном согласии премьера Биньямина Нетаньяху с условиями прекращения огня. По данным Axios, соглашение предусматривает создание комитета по надзору во главе США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США также согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана. По условиям соглашения, Израиль предпримет такие действия после консультаций с США и в случае, если ливанские военные не справятся с угрозой самостоятельно. Ранее в понедельник телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболлах", однако Израиль хочет представить некие оговорки и передать их ливанским властям. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, в Израиле оценивают, что соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели. В воскресенье вечером портал Ynet сообщил со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники, что Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с движением "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, которое теперь подлежит окончательному одобрению кабинетом министров. В начале ноября Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. В соответствии с этой резолюцией движение "Хезболлах" должно отвести свои формирования к северу от реки Литани, то есть - на более чем 30 километров от границы с Израилем. Ливанская армия должна разместить от 5 до 10 тысяч солдат вдоль границы, также для контроля безопасности необходимо увеличить миротворческий контингент Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже несколько тысяч человек, включая лидеров шиитского движения "Хезболлах". Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241121/mid-1985045963.html
https://ria.ru/20241013/livan-1977787456.html
https://ria.ru/20241125/izrail-1985619145.html
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в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Axios: США считают, что Израиль и Ливан уже согласовали условия перемирия

Axios: США считают, что Израиль и Ливан уже согласовали условия прекращения огня

© Кадр видео из соцсетейИзраильская авиация нанесла удар по бизнес-центру в городе Набатия на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удар по бизнес-центру в городе Набатия на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Израильская авиация нанесла удар по бизнес-центру в городе Набатия на юге Ливана. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. США полагают, что Израиль и Ливан согласовали условия о прекращении огня с целью положить конец конфликту между еврейским государством и движением "Хезболлах", сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Мы думаем, что сделка достигнута. Мы на линии ворот, но пока не перешли ее. Израильский кабинет министров должен одобрить сделку во вторник, а до тех пор что-то всегда может пойти не так", - приводит портал заявление чиновника.
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21 ноября, 16:51
Конфликтующие стороны пока не объявили о достижении соглашения, однако за последние сутки различные СМИ в США и Израиле сообщали о близости достижения соглашения и о якобы предварительном согласии премьера Биньямина Нетаньяху с условиями прекращения огня.
По данным Axios, соглашение предусматривает создание комитета по надзору во главе США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США также согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана. По условиям соглашения, Израиль предпримет такие действия после консультаций с США и в случае, если ливанские военные не справятся с угрозой самостоятельно.
Ранее в понедельник телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболлах", однако Израиль хочет представить некие оговорки и передать их ливанским властям.
По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, в Израиле оценивают, что соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели. В воскресенье вечером портал Ynet сообщил со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники, что Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с движением "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, которое теперь подлежит окончательному одобрению кабинетом министров.
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В начале ноября Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня.
Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. В соответствии с этой резолюцией движение "Хезболлах" должно отвести свои формирования к северу от реки Литани, то есть - на более чем 30 километров от границы с Израилем. Ливанская армия должна разместить от 5 до 10 тысяч солдат вдоль границы, также для контроля безопасности необходимо увеличить миротворческий контингент Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже несколько тысяч человек, включая лидеров шиитского движения "Хезболлах". Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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Вчера, 16:35
 
В миреИзраильЛиванСШАБиньямин НетаньяхуХезболлаООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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