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Кадры из зоны спецоперации вызвали удивление на Западе
Кадры из зоны спецоперации вызвали удивление на Западе - РИА Новости, 25.11.2024
Кадры из зоны спецоперации вызвали удивление на Западе
Ракетные системы средней дальности "Орешник" стали совершенно новым видом вооружения, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:02
2024-11-25T16:02
2024-11-25T16:23
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ракетные системы средней дальности "Орешник" стали совершенно новым видом вооружения, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я был совершенно удивлен этим. Это явно новая система, я никогда не видел ничего подобного, поэтому мне пришлось сесть и попытаться понять, что я вижу на видео", — отметил он.По словам эксперта, ракета отличается от других подобных систем. Постол добавил, что Россия продемонстрировала абсолютно новый вид оружия.В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985549026.html
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-11-25T16:02
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Теодор Постол, Брянская область
Кадры из зоны спецоперации вызвали удивление на Западе
Экс-советник Пентагона Постол: "Орешник" не имеет аналогов в мире