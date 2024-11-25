https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985583497.html
Киев потерял до 30 боевиков на Харьковском направлении за сутки
Киев потерял до 30 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 25.11.2024
Киев потерял до 30 боевиков на Харьковском направлении за сутки
Группировка войск "Север" на харьковском направлении нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, потери противника составили до 30 военнослужащих,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:24
2024-11-25T14:24
2024-11-25T14:38
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Север" на харьковском направлении нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, потери противника составили до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, волчанск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 30 боевиков на Харьковском направлении за сутки
МО РФ: на Харьковском направлении ВСУ потеряли до 30 боевиков за сутки