https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985583497.html

Киев потерял до 30 боевиков на Харьковском направлении за сутки

Киев потерял до 30 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 25.11.2024

Киев потерял до 30 боевиков на Харьковском направлении за сутки

Группировка войск "Север" на харьковском направлении нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, потери противника составили до 30 военнослужащих,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:24

2024-11-25T14:24

2024-11-25T14:38

специальная военная операция на украине

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волчанск

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безопасность

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Север" на харьковском направлении нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, потери противника составили до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киев, волчанск, вооруженные силы украины, безопасность