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Киев потерял до 30 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 25.11.2024 (обновлено: 14:38 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985583497.html
Киев потерял до 30 боевиков на Харьковском направлении за сутки
Киев потерял до 30 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 25.11.2024
Киев потерял до 30 боевиков на Харьковском направлении за сутки
Группировка войск "Север" на харьковском направлении нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, потери противника составили до 30 военнослужащих,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:24
2024-11-25T14:38
специальная военная операция на украине
россия
киев
волчанск
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Север" на харьковском направлении нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, потери противника составили до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, киев, волчанск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 30 боевиков на Харьковском направлении за сутки

МО РФ: на Харьковском направлении ВСУ потеряли до 30 боевиков за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Север" на харьковском направлении нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, потери противника составили до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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