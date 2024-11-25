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Совет по улучшению качества жизни создан в Тюменской области - РИА Новости, 25.11.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
21:08 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/sovet-1985669770.html
Совет по улучшению качества жизни создан в Тюменской области
Совет по улучшению качества жизни создан в Тюменской области - РИА Новости, 25.11.2024
Совет по улучшению качества жизни создан в Тюменской области
В Тюменской области для реализации ключевых элементов Национальной социальной инициативы, внедряемой по поручению президента России, при губернаторе сформирован РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T21:08
2024-11-25T21:08
тюменская область
тюменская область
россия
общество
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. В Тюменской области для реализации ключевых элементов Национальной социальной инициативы, внедряемой по поручению президента России, при губернаторе сформирован совет по улучшению качества жизни, сообщает информационный центр правительства региона. "Состоялось первое заседание Совета по улучшению качества жизни при губернаторе Тюменской области. Совет создан для реализации ключевых элементов Национальной социальной инициативы, внедряемой по поручению президента РФ. … К основным задачам совета относится подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, а также содействие во внедрении Регионального социального стандарта", - указано в сообщении. Председателем совета назначена вице-губернатор Ольга Кузнечевских. Она сообщила, что в регионе традиционно высокие уровень и качество предоставления соцуслуг, теперь предстоит еще более предметно подойти к данной теме. Все необходимые ресурсы, в том числе инфраструктура, нормативная база и госпрограммы, для этого есть. В сообщении со ссылкой на Агентство стратегических инициатив указано, что в течение двух последних лет Тюменская область в рейтинге качества жизни входит в тройку лучших регионов России и занимает первое место в сфере социальной защиты. В числе успешных тюменских практик названы семейные МФЦ, система долговременного ухода, создание приемных семей для пожилых и инвалидов. Тем не менее точки роста есть, в 2025 году им будет уделено особое внимание. Также отмечается, что согласно Национальной социальной инициативе в регионе создана служба регионального сервисного уполномоченного, ее возглавила президент фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова. Национальная социальная инициатива — это система непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанная на принципах человекоцентричности, направленная на повышение качества жизни людей. Реализуется по поручению президента РФ с 2020 года. К ее ключевым элементам относятся рейтинг качества жизни, институт региональных сервисных уполномоченных, региональный социальный стандарт, программы "Открыто для всех" и "Дружелюбная организация в социальной сфере", указано на сайте Агентства стратегических инициатив.
https://ria.ru/20241125/moor-1985651084.html
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тюменская область, россия, общество
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Общество
Совет по улучшению качества жизни создан в Тюменской области

В Тюменской области при губернаторе создан совет по улучшению качества жизни

© iStock.com / SergeyVButorinТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© iStock.com / SergeyVButorin
Тюмень. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. В Тюменской области для реализации ключевых элементов Национальной социальной инициативы, внедряемой по поручению президента России, при губернаторе сформирован совет по улучшению качества жизни, сообщает информационный центр правительства региона.
"Состоялось первое заседание Совета по улучшению качества жизни при губернаторе Тюменской области. Совет создан для реализации ключевых элементов Национальной социальной инициативы, внедряемой по поручению президента РФ. … К основным задачам совета относится подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, а также содействие во внедрении Регионального социального стандарта", - указано в сообщении.
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Вчера, 18:47
Председателем совета назначена вице-губернатор Ольга Кузнечевских. Она сообщила, что в регионе традиционно высокие уровень и качество предоставления соцуслуг, теперь предстоит еще более предметно подойти к данной теме. Все необходимые ресурсы, в том числе инфраструктура, нормативная база и госпрограммы, для этого есть.
В сообщении со ссылкой на Агентство стратегических инициатив указано, что в течение двух последних лет Тюменская область в рейтинге качества жизни входит в тройку лучших регионов России и занимает первое место в сфере социальной защиты. В числе успешных тюменских практик названы семейные МФЦ, система долговременного ухода, создание приемных семей для пожилых и инвалидов. Тем не менее точки роста есть, в 2025 году им будет уделено особое внимание.
Также отмечается, что согласно Национальной социальной инициативе в регионе создана служба регионального сервисного уполномоченного, ее возглавила президент фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова.
Национальная социальная инициатива — это система непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанная на принципах человекоцентричности, направленная на повышение качества жизни людей. Реализуется по поручению президента РФ с 2020 года. К ее ключевым элементам относятся рейтинг качества жизни, институт региональных сервисных уполномоченных, региональный социальный стандарт, программы "Открыто для всех" и "Дружелюбная организация в социальной сфере", указано на сайте Агентства стратегических инициатив.
А. Моор - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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