https://ria.ru/20241125/sovet-1985669770.html

Совет по улучшению качества жизни создан в Тюменской области

Совет по улучшению качества жизни создан в Тюменской области - РИА Новости, 25.11.2024

Совет по улучшению качества жизни создан в Тюменской области

В Тюменской области для реализации ключевых элементов Национальной социальной инициативы, внедряемой по поручению президента России, при губернаторе сформирован РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T21:08

2024-11-25T21:08

2024-11-25T21:08

тюменская область

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. В Тюменской области для реализации ключевых элементов Национальной социальной инициативы, внедряемой по поручению президента России, при губернаторе сформирован совет по улучшению качества жизни, сообщает информационный центр правительства региона. "Состоялось первое заседание Совета по улучшению качества жизни при губернаторе Тюменской области. Совет создан для реализации ключевых элементов Национальной социальной инициативы, внедряемой по поручению президента РФ. … К основным задачам совета относится подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, а также содействие во внедрении Регионального социального стандарта", - указано в сообщении. Председателем совета назначена вице-губернатор Ольга Кузнечевских. Она сообщила, что в регионе традиционно высокие уровень и качество предоставления соцуслуг, теперь предстоит еще более предметно подойти к данной теме. Все необходимые ресурсы, в том числе инфраструктура, нормативная база и госпрограммы, для этого есть. В сообщении со ссылкой на Агентство стратегических инициатив указано, что в течение двух последних лет Тюменская область в рейтинге качества жизни входит в тройку лучших регионов России и занимает первое место в сфере социальной защиты. В числе успешных тюменских практик названы семейные МФЦ, система долговременного ухода, создание приемных семей для пожилых и инвалидов. Тем не менее точки роста есть, в 2025 году им будет уделено особое внимание. Также отмечается, что согласно Национальной социальной инициативе в регионе создана служба регионального сервисного уполномоченного, ее возглавила президент фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова. Национальная социальная инициатива — это система непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанная на принципах человекоцентричности, направленная на повышение качества жизни людей. Реализуется по поручению президента РФ с 2020 года. К ее ключевым элементам относятся рейтинг качества жизни, институт региональных сервисных уполномоченных, региональный социальный стандарт, программы "Открыто для всех" и "Дружелюбная организация в социальной сфере", указано на сайте Агентства стратегических инициатив.

https://ria.ru/20241125/moor-1985651084.html

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тюменская область, россия, общество