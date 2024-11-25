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Верхневолжье будет сотрудничать с китайскими туроператорами

Верхневолжье будет сотрудничать с китайскими туроператорами - РИА Новости, 25.11.2024

Верхневолжье будет сотрудничать с китайскими туроператорами

Тверская область приняла участие в международной выставке China International Travel Mart – 2024; по ее итогам между регионом и китайскими туроператорами... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:19

2024-11-25T18:19

2024-11-25T18:19

тверская область

тверская область

китай

россия

игорь руденя

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тверская область приняла участие в международной выставке China International Travel Mart – 2024; по ее итогам между регионом и китайскими туроператорами достигнуты договоренности о сотрудничестве по организации въездного потока туристов в Верхневолжье, сообщает пресс-служба областного правительства. Выставка прошла в Шанхае. В рамках выставки Тверская область также продемонстрировала возможности для организованных туров по национальному туристическому маршруту "Государева дорога", программы для делового туризма, путешествия по городам тверского края. В настоящее время сотрудничество Верхневолжья с Китайской Народной Республикой активно развивается по различным направлениям, в том числе туристическому, по поручению губернатора Игоря Рудени. Тверская область участвует в выставках на китайских площадках, принимает делегации из КНР. Так, на прошлой неделе Тверь с рабочим визитом посетила делегация провинции Цзянсу. Работа по развитию взаимовыгодных связей усилена после обмена визитами представителей Верхневолжья и провинции Ляонин КНР. Выставка China InternationalTravel Mart – 2024 объединила регионы России под международным брендом Discover Russia при содействии Центра развития международного туризма ЦСР при Минэкономразвитии РФ.

https://ria.ru/20241125/rudenya-1985555601.html

тверская область

китай

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тверская область, китай, россия, игорь руденя