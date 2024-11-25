https://ria.ru/20241125/shalimova-1984416673.html

Жанна Шалимова: лотерея — национальная традиция

Жанна Шалимова: лотерея — национальная традиция - РИА Новости, 25.11.2024

Жанна Шалимова: лотерея — национальная традиция

Этой осенью "Национальной Лотерее" исполнилось два года. Как с приходом нового игрока изменился рынок лотерей в России, укрепилось доверие аудитории и какую... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:30

2024-11-25T14:30

2024-11-25T14:35

россия

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Этой осенью "Национальной Лотерее" исполнилось два года. Как с приходом нового игрока изменился рынок лотерей в России, укрепилось доверие аудитории и какую поддержку получили социальные и благотворительные инициативы, в интервью РИА Новости рассказала заместитель генерального директора "Национальной Лотереи" Жанна Шалимова.— "Национальная Лотерея" недавно отметила свой второй день рождения. Какие достижения вы бы выделили в работе компании за этот период?— Выходя на рынок в 2022 году, мы поставили амбициозную цель. Можно сказать, это наша миссия: сделать лотереи по-настоящему национальной традицией, объединяющей поколения, чтобы каждый смог найти свою игру. "Национальная Лотерея" сегодня — это больше чем еще один формат развлечений, мы действительно настоящая традиция, семейное занятие, и это не просто слова: в наших играх участвует более 10 миллионов россиян.Каждый четвертый россиянин сегодня хотя бы раз в год играет в лотерею. За два года в России появилось уже 2000 победителей, выигравших от 1 миллиона рублей в "Национальную Лотерею"."Лотерея — это шанс на удачу, который всегда под рукой. Наше мобильное приложение и сайт nloto.ru открывают мир разнообразных игр с уникальными механиками, яркими эмоциями и, конечно же, внушительными выигрышами. Не выпуская телефон из рук, вы можете принять участие не только в лотерейных тиражах, но и в дополнительных акциях. Например, отправиться на охоту за призами в "Квесте выходного дня" или воспользоваться "Вторым шансом", чтобы снова испытать удачу с уже разыгранными билетами "Мечталлион"."Если вам нравятся бумажные билеты или открытки, то наши лотереи можно купить буквально в шаговой доступности. Например, в отделениях "Почты России", магазинах "Магнит", "Перекресток", "Пятерочка" и в других популярных сетях. Мы создали широкую сеть из более чем 83 тысяч розничных точек продаж по всей стране и активно участвуем в знаковых событиях, например, в VK Fest (12+) - Музыкально-развлекательном фестивале, - или мероприятиях Федерации бокса России.И, пожалуй, самое важное, лотерея — это не только про выигрыш. Мы отчисляем средства от проведения тиражей в поддержку развития российского спорта и физической культуры. Благодаря участникам "Национальной Лотереи" на эти цели в Минфин России уже перечислено более 1 миллиарда рублей."Второй шанс" в лотерее: продлевая праздник— Как в целом развивается бизнес "Национальной Лотереи"? Какие запоминающиеся новинки были представлены за это время? Как вы оцениваете интерес клиентов к продуктам бренда?— Как молодая компания мы делаем ставку на осовременивание лотереи, сохраняя при этом суть и традиции игры. Слово "игра" здесь ключевое. Лотерея должна развлекать и давать положительные эмоции, независимо от того, выиграл ваш билет или нет.И для развития рынка лотерей в нашей стране мы предлагаем новые продукты с геймификацией - внедрением игровых элементов и механик в любой неигровой контекст, - и интерактивными элементами. Одной из таких новинок стала игра "Турнир" (18+), где участники могут делать ставки на победу виртуальных футбольных команд. А представленные в сентябре "Цветные шары" (18+) привлекают внимание необычным дизайном и возможностью сыграть сразу в восемь игр в одной лотерее.Главная ценность для "Национальной Лотереи" — наши клиенты, их победы и истории успеха. Так, наши игроки проживают по всей стране – от Калининграда до Камчатки и работают в самых разных профессиональных сферах: от токаря и парикмахера, до фельдшера и сотрудника полиции. При этом шанс выиграть крупный приз есть у каждого. А чтобы продлить ощущение праздника, помимо основных тиражей мы организуем дополнительные розыгрыши: например, акцию "Второй шанс" для участников нашей флагманской лотереи "Мечталлион". Счастливчики уже выиграли десятки миллионов в денежных призах, а еще путешествия и даже новые отечественные кроссоверы от нашего партнера РОЛЬФ. В ноябре, например, во "Втором шансе" дополнительно разыгрывалось 100 призов по 100 тысяч рублей и годовая подписка на автомобиль с полным обслуживанием от "ВТБ Авто".Два года — только начало пути— Рынок лотерей — это сегмент развлечений в России, который требует высокого уровня доверия со стороны игроков. Что вы делаете для укрепления доверия к вашему бренду?— Наша стратегия основана на трех ключевых принципах: "Честно. Открыто. Для всех". И это не просто слова: в лотерейном бизнесе не только вера в чудо, но и полное доверие к оператору лотерей – залог общего успеха. Мы всегда исполняем данные перед тиражом обещания, проводим розыгрыши и акции на прозрачных условиях, сообщаем о поиске наших победителей в СМИ.Для доверия клиентов очень важна социальная составляющая работы "Национальной Лотереи". Это и упоминавшиеся ранее отчисления на спорт, которые уже превысили 1 миллиард рублей, и наши благотворительные инициативы. Например, первая благотворительная лотерея "12 Добрых дел", которой 23 октября исполнился ровно год. Ее участники уже собрали более 20 миллионов рублей на помощь различным фондам. Каждый раз при покупке билета 10 рублей перечисляются в один из благотворительных проектов. Например, в октябре участники "12 добрых дел" собрали 4,4 миллиона рублей для фондов, оказывающих помощь жителям Курской области.Кроме того, мы поддерживаем Московский зоопарк: под нашей опекой несколько редких животных, таких как каймановая черепаха, гигантский муравьед и, конечно, наша самая известная подопечная — альпака Чешка. Это наш скромный вклад в заботу о природе и о тех, кто составляет ее уникальный мир.— Насколько важен креатив для успешной работы на рынке лотерей в России?— С самого начала мы понимали: чтобы завоевать рынок, нужно действовать смело и нестандартно. Поэтому мы сделали ставку на необычные маркетинговые акции, удобный формат онлайн-продаж билетов и широкую их доступность в отделениях Почты России и магазинах у дома.Креативы помогают создавать востребованные и запоминающиеся продукты, а оригинальный дизайн билетов привлекает новых клиентов и усиливает интерес тех, кто давно с нами. Нашим участникам точно запомнились билеты "Мечталлион", космической серии, созданные совместно с современными художниками, или билеты-открытки по случаю гендерных праздников.Наше шоу "Мечталлион" (12+) на Первом канале проходит в прямом эфире, и в каждом тираже в нем появляются новые победители с выигрышами от 1 миллиона рублей. Шоу – это не только отличный способ провести семейный воскресный завтрак, но и площадка для встречи с знаменитыми гостями и молодыми артистами.В заключение отмечу, что цель нашей компании – формирование высоких стандартов проведения розыгрышей для развития рынка лотерей и поддержки спорта в нашей стране. Мы постоянно следим за новыми тенденциями и улучшаем продукт в интересах клиентов, чтобы сделать участие в лотереях удобным и увлекательным, а два года – это только начало большого пути."ВГЛ-2Т Спорт Союз", алгоритм определения выигрышей № 4 ("Мечталлион"), "ВГЛ-1Т Спорт Союз", алгоритм определения выигрышей №12 ("12 Добрых дел"), "ВГЛ-4 Спорт Союз", алгоритм определения выигрышей № 2 ("Цветные шары"), "ВГЛ-5Т Спорт Союз", алгоритм определения выигрышей №1 ("Турнир"), срок проведения лотерей – до 29.08.2034 г. Сроки проведения розыгрышей лотереи "Мечталлион" – еженедельно каждое воскресенье. Сроки проведения розыгрышей лотереи "12 добрых дел" – ежедневно, два раза в день. Сроки проведения розыгрышей лотереи "Цветные шары" – ежедневно каждый час. Сроки проведения розыгрышей лотереи "Турнир" – ежедневно каждые 30 минут. Сроки розыгрышей указаны на дату выхода статьи и с учетом технических перерывов. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО "Спортивные Лотереи".Акция "Второй шанс: "Удача на все 100 плюс авто"", срок проведения акции с 07.10.2024 по 20.12.2024 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте nloto.ru.Акция "Квест выходного дня", срок проведения акции с 12.07.2024 по 14.07.2024 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте nloto.ru.Реклама. Рекламодатель ООО "Спортивные Лотереи", ИНН 5003133760, ОГРН 1195027010386, erid: F7NfYUJCUneP4Vzzrspo

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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