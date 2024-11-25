https://ria.ru/20241125/rudenya-1985555601.html
Руденя: работы по восстановлению электричества ведутся круглосуточно
Руденя: работы по восстановлению электричества ведутся круглосуточно - РИА Новости, 25.11.2024
Руденя: работы по восстановлению электричества ведутся круглосуточно
В Тверской области за прошедшую ночь восстановлено электроснабжение у более чем 7 тысяч потребителей, всего за сутки подключено уже свыше 19 тысяч адресов,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:24
2024-11-25T12:24
2024-11-25T12:24
тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Тверской области за прошедшую ночь восстановлено электроснабжение у более чем 7 тысяч потребителей, всего за сутки подключено уже свыше 19 тысяч адресов, работы ведутся круглосуточно, сообщил губернатор Игорь Руденя. "В круглосуточных работах задействованы более 400 энергетиков, более 200 сотрудников регионального МЧС, специалисты Газпром Газораспределения региона, Минэнерго, Минлеса, Минприроды, сотрудники охотохозяйств, и лесопользователи, которые оказывают помощь "Россетям" в восстановлении электроснабжения. Работает порядка 400 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Контролирует обстановку оперативный штаб, который возглавил лично глава региона. В настоящее время восстановлено электроснабжение в ряде населенных пунктов Ржевского, Зубцовского, Селижаровского, Кувшиновского, Кашинского округов. Продолжаются работы в Калининском, Кашинском, Старицком, Максатихинском и других округах, где отмечалось наибольшее число отключений. Так, например, продолжается расчистка линии в Степуринском сельском поселении Старицкого округа. Работы здесь прогнозируется закончить к обеду текущего дня. Большой объем работы и в Красногорском поселении Кашинского округа. Прогнозы по восстановлению электроснабжения аналогичные. Руденя подчеркнул, что работы ведутся и будут продолжены в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения региона. На особом контроле стабильная работа социальных учреждений. Все сопутствующие оперативные службы функционируют в штатном режиме.
https://ria.ru/20241124/tverskaya-1985449567.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Руденя: работы по восстановлению электричества ведутся круглосуточно
Губернатор Руденя: работы по восстановлению электричества ведутся круглосуточно
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Тверской области за прошедшую ночь восстановлено электроснабжение у более чем 7 тысяч потребителей, всего за сутки подключено уже свыше 19 тысяч адресов, работы ведутся круглосуточно, сообщил губернатор Игорь Руденя.
"В круглосуточных работах задействованы более 400 энергетиков, более 200 сотрудников регионального МЧС
, специалисты Газпром
Газораспределения региона, Минэнерго
, Минлеса, Минприроды
, сотрудники охотохозяйств, и лесопользователи, которые оказывают помощь "Россетям
" в восстановлении электроснабжения. Работает порядка 400 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Контролирует обстановку оперативный штаб, который возглавил лично глава региона.
В настоящее время восстановлено электроснабжение в ряде населенных пунктов Ржевского, Зубцовского, Селижаровского, Кувшиновского, Кашинского округов.
Продолжаются работы в Калининском, Кашинском, Старицком, Максатихинском и других округах, где отмечалось наибольшее число отключений. Так, например, продолжается расчистка линии в Степуринском сельском поселении Старицкого округа. Работы здесь прогнозируется закончить к обеду текущего дня. Большой объем работы и в Красногорском поселении Кашинского округа. Прогнозы по восстановлению электроснабжения аналогичные.
Руденя подчеркнул, что работы ведутся и будут продолжены в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения региона. На особом контроле стабильная работа социальных учреждений.
Все сопутствующие оперативные службы функционируют в штатном режиме.