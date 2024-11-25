https://ria.ru/20241125/raketa-1985639334.html

В Курской области уничтожили украинскую ракету

В Курской области уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 25.11.2024

В Курской области уничтожили украинскую ракету

Украинская ракета была уничтожена днём в приграничном районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:46

2024-11-25T17:46

2024-11-25T17:46

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289c06856909aaa2232edf30f0e427b.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Украинская ракета была уничтожена днём в приграничном районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. "Украинская ракета была уничтожена сегодня днём в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.

https://ria.ru/20240922/raketa-1974127053.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность