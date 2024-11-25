https://ria.ru/20241125/raketa-1985639334.html
В Курской области уничтожили украинскую ракету
В Курской области уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 25.11.2024
В Курской области уничтожили украинскую ракету
Украинская ракета была уничтожена днём в приграничном районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:46
2024-11-25T17:46
2024-11-25T17:46
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Украинская ракета была уничтожена днём в приграничном районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. "Украинская ракета была уничтожена сегодня днём в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
https://ria.ru/20240922/raketa-1974127053.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области уничтожили украинскую ракету
Губернатор Смирнов: в Курской области уничтожили украинскую ракету