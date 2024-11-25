https://ria.ru/20241125/putin-1985601566.html

Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества

Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества - РИА Новости, 25.11.2024

Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры и примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:20

2024-11-25T15:20

2024-11-25T15:20

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

владимир путин

политика

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АСТАНА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры и примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества, сообщает в понедельник пресс-служба казахского лидера. "В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - говорится в сообщении.

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казахстан

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касым-жомарт токаев, казахстан, россия, владимир путин, политика