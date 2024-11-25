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Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества - РИА Новости, 25.11.2024
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15:20 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/putin-1985601566.html
Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества
Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества - РИА Новости, 25.11.2024
Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества
Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры и примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:20
2024-11-25T15:20
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
владимир путин
политика
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АСТАНА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры и примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества, сообщает в понедельник пресс-служба казахского лидера. "В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - говорится в сообщении.
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касым-жомарт токаев, казахстан, россия, владимир путин, политика
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества

Путин и Токаев примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры и примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества, сообщает в понедельник пресс-служба казахского лидера.
"В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - говорится в сообщении.
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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