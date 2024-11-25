https://ria.ru/20241125/putin-1985601566.html
Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества
Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества - РИА Новости, 25.11.2024
Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества
Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры и примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:20
2024-11-25T15:20
2024-11-25T15:20
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957197951_0:0:2792:1572_1920x0_80_0_0_cfba0eb066b6a5b7015cc6e0cd9626c6.jpg
АСТАНА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры и примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества, сообщает в понедельник пресс-служба казахского лидера. "В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241122/putin-1985168249.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957197951_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_51604d33f2f54ec72388e8e7c8c728c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касым-жомарт токаев, казахстан, россия, владимир путин, политика
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества
Путин и Токаев примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества