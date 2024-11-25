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В Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет за шпионаж
В Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет за шпионаж - РИА Новости, 25.11.2024
В Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет за шпионаж
Занимавшийся шпионажем гражданин Украины приговорен судом в Херсонской области к 12 годам колонии, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:53
2024-11-25T16:53
2024-11-25T17:23
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херсонская область
происшествия
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Занимавшийся шпионажем гражданин Украины приговорен судом в Херсонской области к 12 годам колонии, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам лишения свободы. Признан виновным 35-летний гражданин Украины Игорь Протоковило. Он понесёт наказание по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - написал Сальдо.В суде установлено, что в апреле 2022 года мужчина передавал сотруднику СБУ сведения о дислокации российских военных подразделений. Переданная информация могла быть использована против российских военнослужащих и иных лиц."Надеюсь, этот случай станет наглядным уроком для всех, кто ещё не осознал: деятельность во вред России будет строго наказана. Если вас пытаются склонить к шпионажу, немедленно обратитесь в ФСБ. Не поддавайтесь на уловки хитрых манипуляторов, которые используют вас в своих интересах", — отметил Сальдо.Преступление выявлено и расследовано УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет за шпионаж
Сальдо: в Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет колонии за шпионаж