Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет за шпионаж - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 25.11.2024 (обновлено: 17:23 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/prigovor-1985627141.html
В Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет за шпионаж
В Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет за шпионаж - РИА Новости, 25.11.2024
В Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет за шпионаж
Занимавшийся шпионажем гражданин Украины приговорен судом в Херсонской области к 12 годам колонии, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:53
2024-11-25T17:23
украина
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985627962_203:0:1161:539_1920x0_80_0_0_9cef4fff0e5694a559825fc437eefe45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Занимавшийся шпионажем гражданин Украины приговорен судом в Херсонской области к 12 годам колонии, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам лишения свободы. Признан виновным 35-летний гражданин Украины Игорь Протоковило. Он понесёт наказание по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - написал Сальдо.В суде установлено, что в апреле 2022 года мужчина передавал сотруднику СБУ сведения о дислокации российских военных подразделений. Переданная информация могла быть использована против российских военнослужащих и иных лиц."Надеюсь, этот случай станет наглядным уроком для всех, кто ещё не осознал: деятельность во вред России будет строго наказана. Если вас пытаются склонить к шпионажу, немедленно обратитесь в ФСБ. Не поддавайтесь на уловки хитрых манипуляторов, которые используют вас в своих интересах", — отметил Сальдо.Преступление выявлено и расследовано УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, добавил он.
https://ria.ru/20241125/shpionazh-1985615936.html
украина
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985627962_322:0:1041:539_1920x0_80_0_0_f86d8a971c4ebd8c8d56e4d2fe57c365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, херсонская область , происшествия, владимир сальдо, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Украина, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
В Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет за шпионаж

Сальдо: в Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет колонии за шпионаж

© Владимир Сальдо/TelegramГражданин Украины Игорь Протоковило, приговоренный Херсонским областным судом к 12 годам лишения свободы за шпионаж
Гражданин Украины Игорь Протоковило, приговоренный Херсонским областным судом к 12 годам лишения свободы за шпионаж - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Владимир Сальдо/Telegram
Гражданин Украины Игорь Протоковило, приговоренный Херсонским областным судом к 12 годам лишения свободы за шпионаж
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Занимавшийся шпионажем гражданин Украины приговорен судом в Херсонской области к 12 годам колонии, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«
"Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам лишения свободы. Признан виновным 35-летний гражданин Украины Игорь Протоковило. Он понесёт наказание по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - написал Сальдо.
В суде установлено, что в апреле 2022 года мужчина передавал сотруднику СБУ сведения о дислокации российских военных подразделений. Переданная информация могла быть использована против российских военнослужащих и иных лиц.
"Надеюсь, этот случай станет наглядным уроком для всех, кто ещё не осознал: деятельность во вред России будет строго наказана. Если вас пытаются склонить к шпионажу, немедленно обратитесь в ФСБ. Не поддавайтесь на уловки хитрых манипуляторов, которые используют вас в своих интересах", — отметил Сальдо.
Преступление выявлено и расследовано УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, добавил он.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии
Вчера, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьПроисшествияВладимир СальдоСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала