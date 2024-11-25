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Суд вынес приговор украинским морпехам за убийство мужчины в Мариуполе - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/prigovor-1985568568.html
Суд вынес приговор украинским морпехам за убийство мужчины в Мариуполе
Суд вынес приговор украинским морпехам за убийство мужчины в Мариуполе - РИА Новости, 25.11.2024
Суд вынес приговор украинским морпехам за убийство мужчины в Мариуполе
Двое морских пехотинцев ВСУ приговорены к 24,5 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе в 2022 году, сообщается в Telegram-канале СК РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:12
2024-11-25T13:12
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Двое морских пехотинцев ВСУ приговорены к 24,5 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе в 2022 году, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Доказательства... признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентина Харламова и Антона Саюна... Приговором суда Харламову и Саюну назначено наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что наводчик пулеметного отделения Саюн и помощник гранатометчика Харламов совместно с командованием и другими военнослужащими бригады в марте 2022 года находились на боевой позиции вблизи Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Отмечается, что 17 марта 2022 года ими был обнаружен невооруженный мирный житель. Согласно релизу, полагая, что прохожий поддерживает СВО и придерживается пророссийских взглядов, а также может передать координаты боевой позиции, Харламов и Саюн по приказу командования расстреляли мужчину из автоматов и пулемета. Они признаны виновными по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны и убийстве.
https://ria.ru/20240922/ubiystvo-1974118790.html
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мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Суд вынес приговор украинским морпехам за убийство мужчины в Мариуполе

Двое морпехов ВСУ получили по 24,5 года колонии за убийство мужчины в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Двое морских пехотинцев ВСУ приговорены к 24,5 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе в 2022 году, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Доказательства... признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентина Харламова и Антона Саюна... Приговором суда Харламову и Саюну назначено наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Установлено, что наводчик пулеметного отделения Саюн и помощник гранатометчика Харламов совместно с командованием и другими военнослужащими бригады в марте 2022 года находились на боевой позиции вблизи Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Отмечается, что 17 марта 2022 года ими был обнаружен невооруженный мирный житель. Согласно релизу, полагая, что прохожий поддерживает СВО и придерживается пророссийских взглядов, а также может передать координаты боевой позиции, Харламов и Саюн по приказу командования расстреляли мужчину из автоматов и пулемета.
Они признаны виновными по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны и убийстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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