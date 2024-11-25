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В промзоне на юге Москвы потушили открытый огонь
В промзоне на юге Москвы потушили открытый огонь - РИА Новости, 25.11.2024
В промзоне на юге Москвы потушили открытый огонь
Открытое горение ликвидировано на месте пожара в промзоне на юге Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:49
2024-11-25T19:49
2024-11-25T19:57
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в промзоне на юге Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о возгорании на площади 3000 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная. По словам собеседника агентства, внутри помещения хранятся баллоны с фреоном. На место тушения пожара было направлено два вертолета Ка-32 Московского авиацентра."На месте пожара ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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Крупный пожар на юге Москвы
Площадь пожара на складе на юге Москвы достигла 3 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в МЧС. Там добавили, что внутри горящего склада хранятся баллоны с фреоном.
2024-11-25T19:49
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В промзоне на юге Москвы потушили открытый огонь
На юге Москвы потушили открытый огонь на месте пожара в промзоне