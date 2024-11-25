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В промзоне на юге Москвы потушили открытый огонь

В промзоне на юге Москвы потушили открытый огонь - РИА Новости, 25.11.2024

В промзоне на юге Москвы потушили открытый огонь

Открытое горение ликвидировано на месте пожара в промзоне на юге Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:49

2024-11-25T19:49

2024-11-25T19:57

происшествия

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в промзоне на юге Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о возгорании на площади 3000 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная. По словам собеседника агентства, внутри помещения хранятся баллоны с фреоном. На место тушения пожара было направлено два вертолета Ка-32 Московского авиацентра."На месте пожара ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984802183.html

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Крупный пожар на юге Москвы Площадь пожара на складе на юге Москвы достигла 3 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в МЧС. Там добавили, что внутри горящего склада хранятся баллоны с фреоном. 2024-11-25T19:49 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)