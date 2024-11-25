https://ria.ru/20241125/pozhar--1985607744.html
В Жуковском полностью потушили пожар в многоэтажном доме
В Жуковском полностью потушили пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 25.11.2024
В Жуковском полностью потушили пожар в многоэтажном доме
Пожар в многоэтажном жилом доме в подмосковном Жуковском удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:48
2024-11-25T15:48
2024-11-25T15:48
жуковский
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар в многоэтажном жилом доме в подмосковном Жуковском удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники государственного пожарного надзора, которые установят точную причину возгорания.
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жуковский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Жуковский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Жуковском полностью потушили пожар в многоэтажном доме
В подмосковном Жуковском полностью потушили пожар в многоэтажном доме