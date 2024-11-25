https://ria.ru/20241125/podmoskove-1985543531.html

В Подмосковье провели более 280 тысяч проверок объектов культуры

В Подмосковье провели более 280 тысяч проверок объектов культуры - РИА Новости, 25.11.2024

В Подмосковье провели более 280 тысяч проверок объектов культуры

Свыше 280 тысяч цифровых проверок за объектами культуры через приложение "Проверки Подмосковья" провели с 2020 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:00

2024-11-25T12:00

2024-11-25T12:00

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 280 тысяч цифровых проверок за объектами культуры через приложение "Проверки Подмосковья" провели с 2020 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. В этом году было проведено около 66 тысяч цифровых проверок. "В Подмосковье практика дистанционных проверок через мобильное приложение применяется в различных сферах деятельности, включая культуру. Этот формат позволяет значительно сократить временные и ресурсные затраты, одновременно повышая прозрачность и оперативность контрольных мероприятий", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. С помощью приложения "Проверки Подмосковья" около 1,6 тысячи специалистов следят за состоянием библиотек, театров, музеев, культурных учебных заведений и досуговых центров в Подмосковье, включая их прилегающую территорию. Всего под цифровым контролем находятся более 2,5 тысячи объектов культуры. По специальному чек-листу в приложении еженедельно проверяют состояние входных групп, пандусов и ограждений, чистоту территории и другое. Сначала загруженные данные анализирует искусственный интеллект на соответствие стандарту, после чего результаты передаются модераторам – сотрудникам министерства культуры и туризма Московской области. Если модераторы находят нарушения, то возвращают задание исполнителю на доработку.

https://ria.ru/20241023/podmoskove-1979527711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье)