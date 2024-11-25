https://ria.ru/20241125/podmoskove-1985543531.html
В Подмосковье провели более 280 тысяч проверок объектов культуры
В Подмосковье провели более 280 тысяч проверок объектов культуры - РИА Новости, 25.11.2024
В Подмосковье провели более 280 тысяч проверок объектов культуры
Свыше 280 тысяч цифровых проверок за объектами культуры через приложение "Проверки Подмосковья" провели с 2020 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:00
2024-11-25T12:00
2024-11-25T12:00
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 280 тысяч цифровых проверок за объектами культуры через приложение "Проверки Подмосковья" провели с 2020 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. В этом году было проведено около 66 тысяч цифровых проверок. "В Подмосковье практика дистанционных проверок через мобильное приложение применяется в различных сферах деятельности, включая культуру. Этот формат позволяет значительно сократить временные и ресурсные затраты, одновременно повышая прозрачность и оперативность контрольных мероприятий", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. С помощью приложения "Проверки Подмосковья" около 1,6 тысячи специалистов следят за состоянием библиотек, театров, музеев, культурных учебных заведений и досуговых центров в Подмосковье, включая их прилегающую территорию. Всего под цифровым контролем находятся более 2,5 тысячи объектов культуры. По специальному чек-листу в приложении еженедельно проверяют состояние входных групп, пандусов и ограждений, чистоту территории и другое. Сначала загруженные данные анализирует искусственный интеллект на соответствие стандарту, после чего результаты передаются модераторам – сотрудникам министерства культуры и туризма Московской области. Если модераторы находят нарушения, то возвращают задание исполнителю на доработку.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье провели более 280 тысяч проверок объектов культуры
В Подмосковье провели более 280 тысяч цифровых проверок объектов культуры
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 280 тысяч цифровых проверок за объектами культуры через приложение "Проверки Подмосковья" провели с 2020 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В этом году было проведено около 66 тысяч цифровых проверок.
"В Подмосковье практика дистанционных проверок через мобильное приложение применяется в различных сферах деятельности, включая культуру. Этот формат позволяет значительно сократить временные и ресурсные затраты, одновременно повышая прозрачность и оперативность контрольных мероприятий", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
С помощью приложения "Проверки Подмосковья" около 1,6 тысячи специалистов следят за состоянием библиотек, театров, музеев, культурных учебных заведений и досуговых центров в Подмосковье, включая их прилегающую территорию. Всего под цифровым контролем находятся более 2,5 тысячи объектов культуры.
По специальному чек-листу в приложении еженедельно проверяют состояние входных групп, пандусов и ограждений, чистоту территории и другое. Сначала загруженные данные анализирует искусственный интеллект на соответствие стандарту, после чего результаты передаются модераторам – сотрудникам министерства культуры и туризма Московской области. Если модераторы находят нарушения, то возвращают задание исполнителю на доработку.