https://ria.ru/20241125/mishustin-1985519705.html
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.11.2024
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:11
2024-11-25T10:11
2024-11-25T10:11
политика
михаил мишустин
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Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.
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4.7
96
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Мишустин на совещании с вице-премьерами
Мишустин на совещании с вице-премьерами
2024-11-25T10:11
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, михаил мишустин, видео
Политика, Михаил Мишустин
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.
2024-11-25T10:11
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PT4M35S
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.