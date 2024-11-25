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Магаданские волонтеры доставили гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 25.11.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:08 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/magadan-1985560879.html
Магаданские волонтеры доставили гуманитарную помощь в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 25.11.2024
Магаданские волонтеры доставили гуманитарную помощь в зону СВО
Волонтеры Магаданской области доставили тепловизорный прицел, радиостанции и медицинские аптечки в зону СВО, сообщил руководитель регионального отделения... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:08
2024-11-25T13:08
магаданская область
донецкая народная республика
боевое братство
общество
надежные люди
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МАГАДАН, 25 ноя - РИА Новости. Волонтеры Магаданской области доставили тепловизорный прицел, радиостанции и медицинские аптечки в зону СВО, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Волонтеры "Боевого братства" доставили со склада Магаданской области в ДНР одежду, обувь, радиостанции, медицинские аптечки, тепловизионный прицел нашему земляку Денису Х. из 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, позывной "Металлург"", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
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магаданская область
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магаданская область, донецкая народная республика, боевое братство, общество
Магаданская область, Донецкая Народная Республика, Боевое братство, Общество, Надежные люди
Магаданские волонтеры доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Волонтеры "Боевого братства" доставили гуманитарную помощь в зону СВО

© РИА Новости / Давид НарманияГуманитарная помощь для солдат
Гуманитарная помощь для солдат - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Давид Нармания
Гуманитарная помощь для солдат. Архивное фото
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МАГАДАН, 25 ноя - РИА Новости. Волонтеры Магаданской области доставили тепловизорный прицел, радиостанции и медицинские аптечки в зону СВО, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Волонтеры "Боевого братства" доставили со склада Магаданской области в ДНР одежду, обувь, радиостанции, медицинские аптечки, тепловизионный прицел нашему земляку Денису Х. из 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, позывной "Металлург"", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
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Надежные людиМагаданская областьДонецкая Народная РеспубликаБоевое братствоОбщество
 
 
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