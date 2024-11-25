https://ria.ru/20241125/magadan-1985560879.html

Магаданские волонтеры доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 25.11.2024

Магаданские волонтеры доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Волонтеры Магаданской области доставили тепловизорный прицел, радиостанции и медицинские аптечки в зону СВО, сообщил руководитель регионального отделения... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:08

2024-11-25T13:08

2024-11-25T13:08

магаданская область

донецкая народная республика

боевое братство

общество

надежные люди

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МАГАДАН, 25 ноя - РИА Новости. Волонтеры Магаданской области доставили тепловизорный прицел, радиостанции и медицинские аптечки в зону СВО, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Волонтеры "Боевого братства" доставили со склада Магаданской области в ДНР одежду, обувь, радиостанции, медицинские аптечки, тепловизионный прицел нашему земляку Денису Х. из 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, позывной "Металлург"", - написал Козлов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241011/volontery-1977427925.html

магаданская область

донецкая народная республика

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магаданская область, донецкая народная республика, боевое братство, общество