Дело актрисы, пошутившей про карельский язык, поступило в прокуратуру
Прокуратура рассмотрит дело актрисы Ломакиной, пошутившей про карельский язык
Валерия Ломакина. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Административные материалы в отношении актрисы Валерии Ломакиной, неудачно пошутившей про карельский язык, поступили в прокуратуру республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Административные материалы в отношении Ломакиной из УМВД поступили к нам", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии, не уточнив, по какой статье.
В Самаре отменили выступление комика после шутки об Иисусе
22 ноября, 15:29
В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что в отношении Ломакиной проводится проверка по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Наказание по ней для граждан - административный штраф до 20 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 100 часов.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что готовит обращение в управление СК РФ по региону после оскорбительных шуток, которые позволила себе Ломакина на одном из федеральных шоу, изображая карельскую речь. Парфенчиков отметил, что неуместные шутки очень задели жителей Карелии. Он поручил министерству культуры республики провести служебную проверку по факту случившегося. Также он заявил, что готовит обращение в адрес проекта "Битва за время", чтобы выяснить, кто дал разрешение на выпуск подобного рода выступления.
Ломакина извинилась за неудачные шутки про карельский язык и заявила, что была и останется патриотом Карелии. Она отмечала, что ничего кроме бесконечной благодарности и любви к этому краю не испытывает. Позже она сообщила, что расторгает контракт с театром, в котором работала в Петрозаводске несколько лет.