https://ria.ru/20241125/lomakina-1985583811.html

Дело актрисы, пошутившей про карельский язык, поступило в прокуратуру

Дело актрисы, пошутившей про карельский язык, поступило в прокуратуру - РИА Новости, 25.11.2024

Дело актрисы, пошутившей про карельский язык, поступило в прокуратуру

Административные материалы в отношении актрисы Валерии Ломакиной, неудачно пошутившей про карельский язык, поступили в прокуратуру республики, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:47

2024-11-25T14:47

2024-11-25T14:47

происшествия

россия

валерия ломакина

следственный комитет россии (ск рф)

петрозаводск

артур парфенчиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Административные материалы в отношении актрисы Валерии Ломакиной, неудачно пошутившей про карельский язык, поступили в прокуратуру республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Административные материалы в отношении Ломакиной из УМВД поступили к нам", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии, не уточнив, по какой статье. В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что в отношении Ломакиной проводится проверка по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Наказание по ней для граждан - административный штраф до 20 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 100 часов. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что готовит обращение в управление СК РФ по региону после оскорбительных шуток, которые позволила себе Ломакина на одном из федеральных шоу, изображая карельскую речь. Парфенчиков отметил, что неуместные шутки очень задели жителей Карелии. Он поручил министерству культуры республики провести служебную проверку по факту случившегося. Также он заявил, что готовит обращение в адрес проекта "Битва за время", чтобы выяснить, кто дал разрешение на выпуск подобного рода выступления. Ломакина извинилась за неудачные шутки про карельский язык и заявила, что была и останется патриотом Карелии. Она отмечала, что ничего кроме бесконечной благодарности и любви к этому краю не испытывает. Позже она сообщила, что расторгает контракт с театром, в котором работала в Петрозаводске несколько лет.

https://ria.ru/20241122/samara-1985219150.html

https://rsport.ria.ru/20241016/cherchesov-1978386096.html

россия

петрозаводск

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происшествия, россия, валерия ломакина, следственный комитет россии (ск рф), петрозаводск, артур парфенчиков