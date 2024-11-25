https://ria.ru/20241125/lipetsk-1985602290.html

Новую школу в рамках нацпроекта открыли в Липецкой области

Новую школу в рамках нацпроекта открыли в Липецкой области - РИА Новости, 25.11.2024

Новую школу в рамках нацпроекта открыли в Липецкой области

В городе Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" открыли новую школу; площадь учебного учреждения составляет 22 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:23

2024-11-25T15:23

2024-11-25T15:23

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985601694_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_26bfd32147443f1b377dbaff24a8d178.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В городе Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" открыли новую школу; площадь учебного учреждения составляет 22 тысячи квадратных метров, учиться там будет свыше 1,2 тысячи детей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что школа состоит из трех корпусов - учебного, общественного и спортивного. Более 50 учебных кабинетов оснащены современным оборудованием, есть мастерские столярного и слесарного дела с новейшими станками с программным управлением, современные кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. Для занятий физкультурой оборудовано два спортивных зала, стадион и игровые площадки, есть кабинет хореографии. В школе четыре лифта. Для массовых мероприятий есть актовый зал почти на 500 мест, а также библиотека с читальным залом, школьный музей и столовая на 420 мест с пищеблоком. Артамонов отметил, что в рамках профориетационного образования школе организуют профильные классы: медико-биологический, инженерно-технологический, педагогический и другие. Кроме этого, будет работать школьная телестудия, фотостудия, вокально-инструментальный ансамбль, шахматный клуб и 20 спортивных секций. Губернатор пояснил, что учиться в новой школе будут не только ребята из Лебедяни, но и из других сел района. Доставлять школьников к месту учебы и домой будут 12 новых автобусов. "Новая школа в Лебедяни – одна из самых больших в Липецкой области. Такие объекты крайне важны для региона. Это новые условия для наших детей, новые рабочие места для педагогов. Центр притяжения и развития в городе и области", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20241121/alkogol-1984990507.html

https://ria.ru/20241121/pediatory-1984978898.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов, общество