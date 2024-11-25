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Новую школу в рамках нацпроекта открыли в Липецкой области
Новую школу в рамках нацпроекта открыли в Липецкой области - РИА Новости, 25.11.2024
Новую школу в рамках нацпроекта открыли в Липецкой области
В городе Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" открыли новую школу; площадь учебного учреждения составляет 22 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:23
2024-11-25T15:23
2024-11-25T15:23
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В городе Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" открыли новую школу; площадь учебного учреждения составляет 22 тысячи квадратных метров, учиться там будет свыше 1,2 тысячи детей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что школа состоит из трех корпусов - учебного, общественного и спортивного. Более 50 учебных кабинетов оснащены современным оборудованием, есть мастерские столярного и слесарного дела с новейшими станками с программным управлением, современные кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. Для занятий физкультурой оборудовано два спортивных зала, стадион и игровые площадки, есть кабинет хореографии. В школе четыре лифта. Для массовых мероприятий есть актовый зал почти на 500 мест, а также библиотека с читальным залом, школьный музей и столовая на 420 мест с пищеблоком. Артамонов отметил, что в рамках профориетационного образования школе организуют профильные классы: медико-биологический, инженерно-технологический, педагогический и другие. Кроме этого, будет работать школьная телестудия, фотостудия, вокально-инструментальный ансамбль, шахматный клуб и 20 спортивных секций. Губернатор пояснил, что учиться в новой школе будут не только ребята из Лебедяни, но и из других сел района. Доставлять школьников к месту учебы и домой будут 12 новых автобусов. "Новая школа в Лебедяни – одна из самых больших в Липецкой области. Такие объекты крайне важны для региона. Это новые условия для наших детей, новые рабочие места для педагогов. Центр притяжения и развития в городе и области", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20241121/alkogol-1984990507.html
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липецкая область, игорь артамонов, общество
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество
Новую школу в рамках нацпроекта открыли в Липецкой области
Артамонов: в городе Лебедянь в рамках спецпроекта открыли новую школу
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В городе Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" открыли новую школу; площадь учебного учреждения составляет 22 тысячи квадратных метров, учиться там будет свыше 1,2 тысячи детей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что школа состоит из трех корпусов - учебного, общественного и спортивного.
Более 50 учебных кабинетов оснащены современным оборудованием, есть мастерские столярного и слесарного дела с новейшими станками с программным управлением, современные кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. Для занятий физкультурой оборудовано два спортивных зала, стадион и игровые площадки, есть кабинет хореографии. В школе четыре лифта. Для массовых мероприятий есть актовый зал почти на 500 мест, а также библиотека с читальным залом, школьный музей и столовая на 420 мест с пищеблоком.
Артамонов отметил, что в рамках профориетационного образования школе организуют профильные классы: медико-биологический, инженерно-технологический, педагогический и другие. Кроме этого, будет работать школьная телестудия, фотостудия, вокально-инструментальный ансамбль, шахматный клуб и 20 спортивных секций.
Губернатор пояснил, что учиться в новой школе будут не только ребята из Лебедяни, но и из других сел района. Доставлять школьников к месту учебы и домой будут 12 новых автобусов.
"Новая школа в Лебедяни – одна из самых больших в Липецкой области. Такие объекты крайне важны для региона. Это новые условия для наших детей, новые рабочие места для педагогов. Центр притяжения и развития в городе и области", – прокомментировал Артамонов.