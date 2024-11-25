https://ria.ru/20241125/kongress-1985666500.html

Российские НОЦ покажут разработки на IV Конгрессе молодых ученых в Сириусе

Российские НОЦ покажут разработки на IV Конгрессе молодых ученых в Сириусе - РИА Новости, 25.11.2024

Российские НОЦ покажут разработки на IV Конгрессе молодых ученых в Сириусе

Научно-образовательные центры мирового уровня (НОЦ) практически со всей России покажут свои разработки на предстоящем 27-29 ноября на федеральной территории... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:40

2024-11-25T20:40

2024-11-25T20:40

технологии

россия

владимир путин

ноц «енисейская сибирь»

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Научно-образовательные центры мирового уровня (НОЦ) практически со всей России покажут свои разработки на предстоящем 27-29 ноября на федеральной территории "Сириус" IV Конгрессе молодых ученых, сообщил оргкомитет. В рамках Конгресса молодых ученых будет работать выставка научных достижений "Площадь НОЦ", организованная министерством науки и высшего образования РФ и фондом "Росконгресс". "Свои проекты покажут научные коллективы и команды разработчиков из научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) практически всех регионов страны. Также будет работать лекторий, где ученые, разработчики и даже космонавты будут рассказывать об инновационных решениях, новейших научных и производственных трендах, причем основные сессии пройдут в игровой форме. Помимо открытых дискуссий, участников ждут квизы, викторины и квесты", - говорится в сообщении. На стенде Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) можно будет ознакомиться с неонатальным переносным инкубатором BONNY, предназначенным для ухода за новорожденными от 1 до 6 кг и контроля их жизненных функций в процессе транспортирования до медицинских учреждений. Также здесь будет представлен пульсоксиметр, который можно использовать как в больницах, так и в домашних условиях для неинвазивного измерения степени насыщения крови кислородом, частоты пульса, оценки индекса перфузии. Резиденты НОЦ "Север" познакомят посетителей с разработками в области медицины, материалами для строительства в условиях вечной мерзлоты, инновационными способами очистки арктических экосистем от нефтепродуктов с заброшенных судов. Западно-Сибирский НОЦ представит разработки в области геологоразведки, бурения и добычи нефти. На стенде НОЦ "Енисейская Сибирь" среди прочих проектов будут VR-тренажер "Техника безопасности на нефтегазовом месторождении" и сервис распознавания исторических рукописных документов "Манускрипт". Участники от Нижегородского НОЦ привезут "Телеквант" – образовательную платформу квантового программирования, систему контроля бдительности водителя, веб-приложение "Медицинский атлас", шнекоход на воздушной подушке и еще несколько новинок. НОЦ "Кузбасс-Донбасс" собирается удивить медицинскими технологиями и разработками для "профильной" для региона угольной отрасли. На стенде НОЦ "Российская Арктика" будут представлены разработки по аддитивным технологиям и биотехнологиям, актуальные для Арктической зоны наработки в отрасли строительства, а также макеты продуктов питания, полученные в ходе исследований по здоровьесберегающим технологиям. Участники Белгородского НОЦ "Инновационные решения в АПК" продемонстрируют научные достижения региона в области биотехнологий, переработки отходов, селекции растений. Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Конгресс объединяет лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов, грантов, студентов и школьников из России и других стран. Для вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов с 2022 года в рамках Конгресса ежегодно проходят мероприятия-спутники. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241101/nauka-1981395064.html

https://ria.ru/20241119/sirius-1984694064.html

https://ria.ru/20241029/uchenye-1980763119.html

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технологии, россия, владимир путин, ноц «енисейская сибирь», общество