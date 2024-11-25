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На Конгрессе молодых ученых расскажут о пользе ошибок в науке - РИА Новости, 25.11.2024
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Наука
 
20:40 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/kongress-1985666349.html
На Конгрессе молодых ученых расскажут о пользе ошибок в науке
На Конгрессе молодых ученых расскажут о пользе ошибок в науке - РИА Новости, 25.11.2024
На Конгрессе молодых ученых расскажут о пользе ошибок в науке
Из ошибок в ходе научных исследований надо извлекать уроки, чтобы затем добиться успеха - об этом будет рассказано участникам предстоящего 27-29 ноября на... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:40
2024-11-25T20:40
наука
россия
мурманск
владимир путин
мисис
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Из ошибок в ходе научных исследований надо извлекать уроки, чтобы затем добиться успеха - об этом будет рассказано участникам предстоящего 27-29 ноября на федеральной территории "Сириус" IV Конгресса молодых ученых. Как сообщил оргкомитет, "ассоциация "Сайнс Слэм Россия" и Университет науки и технологий МИСИС проведут финал Университетской лиги научных битв, Ночь научных провалов и музыкальный квиз "Сколько надо децибелов?", написанный специально для участников IV Конгресса молодых ученых". "В ходе Ночи научных провалов шесть молодых ученых поделятся со зрителями своим неудачным опытом: расскажут об ошибках, которые они совершили в научной деятельности, и о том, какой урок извлекли", - говорится в сообщении. Традиционно на площадке состоится игра "Что? Где? Когда?" с участием знатоков Клуба и молодых ученых от госкорпорации "Росатом". Команда-победитель получит "Хрустальный атом" и сможет посетить единственную в мире базу атомных ледоколов, расположенную в Мурманске. Также участников ждут показы документального научно-популярного кино из программы Фестиваля актуального научного кино (ФАНК) с дискуссиями. Музыкальную программу продолжит караоке-батл от молодежного сообщества "Вызов". Слова популярных песен будут полностью переписаны – основной сюжет музыкальных композиций будет построен вокруг научных терминов, теорий и явлений. Любой желающий сможет исполнить любимые песни, переделанные на научный лад. В течение вечера прозвучат песни на русском и английском языках. Лучшие исполнители получат памятные призы. Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Конгресс объединяет лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов, грантов, студентов и школьников из России и других стран. Для вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов с 2022 года в рамках Конгресса ежегодно проходят мероприятия-спутники. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241101/nauka-1981395064.html
https://ria.ru/20241125/kongress-1985610483.html
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россия, мурманск, владимир путин, мисис, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Наука, Россия, Мурманск, Владимир Путин, МИСиС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На Конгрессе молодых ученых расскажут о пользе ошибок в науке

На Конгрессе молодых ученых расскажут, что из ошибок в науке надо выносить уроки

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКонгресс молодых ученых
Конгресс молодых ученых - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Конгресс молодых ученых . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Из ошибок в ходе научных исследований надо извлекать уроки, чтобы затем добиться успеха - об этом будет рассказано участникам предстоящего 27-29 ноября на федеральной территории "Сириус" IV Конгресса молодых ученых.
Как сообщил оргкомитет, "ассоциация "Сайнс Слэм Россия" и Университет науки и технологий МИСИС проведут финал Университетской лиги научных битв, Ночь научных провалов и музыкальный квиз "Сколько надо децибелов?", написанный специально для участников IV Конгресса молодых ученых".
IX Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В России названы имена самых перспективных молодых ученых
1 ноября, 17:40
"В ходе Ночи научных провалов шесть молодых ученых поделятся со зрителями своим неудачным опытом: расскажут об ошибках, которые они совершили в научной деятельности, и о том, какой урок извлекли", - говорится в сообщении.
Традиционно на площадке состоится игра "Что? Где? Когда?" с участием знатоков Клуба и молодых ученых от госкорпорации "Росатом". Команда-победитель получит "Хрустальный атом" и сможет посетить единственную в мире базу атомных ледоколов, расположенную в Мурманске. Также участников ждут показы документального научно-популярного кино из программы Фестиваля актуального научного кино (ФАНК) с дискуссиями.
Музыкальную программу продолжит караоке-батл от молодежного сообщества "Вызов". Слова популярных песен будут полностью переписаны – основной сюжет музыкальных композиций будет построен вокруг научных терминов, теорий и явлений. Любой желающий сможет исполнить любимые песни, переделанные на научный лад. В течение вечера прозвучат песни на русском и английском языках. Лучшие исполнители получат памятные призы.
Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Конгресс объединяет лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов, грантов, студентов и школьников из России и других стран. Для вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов с 2022 года в рамках Конгресса ежегодно проходят мероприятия-спутники.
РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
РИА Новости стало информационным партнером IV Конгресса молодых ученых
Вчера, 16:01
 
НаукаРоссияМурманскВладимир ПутинМИСиСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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