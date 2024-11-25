https://ria.ru/20241125/kongress-1985610483.html

РИА Новости стало информационным партнером IV Конгресса молодых ученых

РИА Новости стало информационным партнером IV Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 25.11.2024

РИА Новости стало информационным партнером IV Конгресса молодых ученых

Агентство РИА Новости стало информационным партнером и официальным фотохост-агентством IV Конгресса молодых ученых, международное информационное агентство и... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:01

2024-11-25T16:01

2024-11-25T16:25

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Агентство РИА Новости стало информационным партнером и официальным фотохост-агентством IV Конгресса молодых ученых, международное информационное агентство и радио Sputnik также стало информационным партнером конгресса. IV Конгресс молодых ученых – ключевое событие 2024 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Конгресс молодых ученых пройдет 27-29 ноября на федеральной территории Сириус. В 2024 году конгресс соберет более 7 тысяч участников из почти 40 стран. В программе – более 170 деловых, культурных и спортивных мероприятий. Репортажи фотокорреспондентов агентства доступны для бесплатного скачивания в высоком разрешении на русском и английском для всех участников Конгресса и представителей СМИ. Фотобанк расположен по адресу. В качестве информационных партнеров РИА Новости и Sputnik обеспечат освещение мероприятий конгресса. Корреспонденты будут в оперативном режиме передавать информацию с ключевых мероприятий, сессий и круглых столов в рамках конгресса, а также предлагать читателям эксклюзивные комментарии участников.

https://ria.ru/20241101/nauka-1981395064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, риа новости, миа "россия сегодня", радио sputnik, новости агентства