https://ria.ru/20241125/kongress-1985610483.html
РИА Новости стало информационным партнером IV Конгресса молодых ученых
РИА Новости стало информационным партнером IV Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 25.11.2024
РИА Новости стало информационным партнером IV Конгресса молодых ученых
Агентство РИА Новости стало информационным партнером и официальным фотохост-агентством IV Конгресса молодых ученых, международное информационное агентство и... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:01
2024-11-25T16:01
2024-11-25T16:25
наука
россия
риа новости
миа "россия сегодня"
радио sputnik
новости агентства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895829944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc8b0d565dd243bee7c73e2e3b91ff38.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Агентство РИА Новости стало информационным партнером и официальным фотохост-агентством IV Конгресса молодых ученых, международное информационное агентство и радио Sputnik также стало информационным партнером конгресса. IV Конгресс молодых ученых – ключевое событие 2024 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Конгресс молодых ученых пройдет 27-29 ноября на федеральной территории Сириус. В 2024 году конгресс соберет более 7 тысяч участников из почти 40 стран. В программе – более 170 деловых, культурных и спортивных мероприятий. Репортажи фотокорреспондентов агентства доступны для бесплатного скачивания в высоком разрешении на русском и английском для всех участников Конгресса и представителей СМИ. Фотобанк расположен по адресу. В качестве информационных партнеров РИА Новости и Sputnik обеспечат освещение мероприятий конгресса. Корреспонденты будут в оперативном режиме передавать информацию с ключевых мероприятий, сессий и круглых столов в рамках конгресса, а также предлагать читателям эксклюзивные комментарии участников.
https://ria.ru/20241101/nauka-1981395064.html
https://ria.ru/20241017/uchenye-1978677815.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895829944_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_19178dcdcb612f787a8d5c4dc41d1767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, риа новости, миа "россия сегодня", радио sputnik, новости агентства
Наука, Россия, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Радио Sputnik, Новости агентства
РИА Новости стало информационным партнером IV Конгресса молодых ученых
РИА Новости и радио Sputnik стали инфопартнерами IV Конгресса молодых ученых
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Агентство РИА Новости стало информационным партнером и официальным фотохост-агентством IV Конгресса молодых ученых, международное информационное агентство и радио Sputnik также стало информационным партнером конгресса.
IV Конгресс молодых ученых – ключевое событие 2024 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ
в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Конгресс молодых ученых пройдет 27-29 ноября на федеральной территории Сириус.
В 2024 году конгресс соберет более 7 тысяч участников из почти 40 стран. В программе – более 170 деловых, культурных и спортивных мероприятий.
Репортажи фотокорреспондентов агентства доступны для бесплатного скачивания в высоком разрешении на русском и английском для всех участников Конгресса и представителей СМИ. Фотобанк расположен по адресу
.
В качестве информационных партнеров РИА Новости и Sputnik обеспечат освещение мероприятий конгресса. Корреспонденты будут в оперативном режиме передавать информацию с ключевых мероприятий, сессий и круглых столов в рамках конгресса, а также предлагать читателям эксклюзивные комментарии участников.