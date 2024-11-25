https://ria.ru/20241125/khimikaty-1985647764.html

В ОЗХО рассказали о применении Киевом токсичных химикатов в зоне СВО

В ОЗХО рассказали о применении Киевом токсичных химикатов в зоне СВО - РИА Новости, 25.11.2024

В ОЗХО рассказали о применении Киевом токсичных химикатов в зоне СВО

Киев продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) против вооруженных сил РФ и мирного населения в зоне... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:28

2024-11-25T18:28

2024-11-25T18:54

в мире

россия

киев

гаага

кирилл лысогорский

организация по запрещению химического оружия

оон

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Киев продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) против вооруженных сил РФ и мирного населения в зоне СВО, заявил глава российской делегации на конференции в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.В Гааге 25-29 ноября проходит 29-я конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)."Киевский режим продолжает системно применять токсичные химикаты и ХСББ против вооруженных сил РФ, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне СВО", - заявил Лысогорский на конференции в понедельник.

https://ria.ru/20240913/nebenzja-1972599465.html

россия

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в мире, россия, киев, гаага, кирилл лысогорский, организация по запрещению химического оружия, оон, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)