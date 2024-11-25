Италия не пригласила Россию и Иран на конференцию по Средиземноморью
МИД Италии не пригласил Россию и Иран на конференцию "Средиземноморские диалоги"
Вид Рима. Архивное фото
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РИМ, 25 ноя – РИА Новости. МИД Италии не пригласил Россию и Иран на конференцию "Средиземноморские диалоги" в Риме, заявил итальянский министр Антонио Таяни.
Россия и Иран в прошлом неоднократно принимали участие в международной конференции, посвященной кризисным ситуациям в Средиземноморском регионе. Итальянскую столицу по случаю мероприятия посещали главы МИД обеих стран.
"Мы не пригласили Россию, потому что она нарушила международное право, то же самое касается и Ирана", - утверждает глава МИД Италии и вице-премьер, отвечая на вопрос РИА Новости, при этом он не указал какие именно положения международного права якобы нарушила Россия и не привел доказательств своим обвинениям.
Говоря о участии Ирана, Таяни заявил о продолжающих нападениях на торговые суда в Красном море со стороны хуситов, как он утверждает, "которые являются доверенными лицами Ирана". "Мне кажется, что мало что было сделано для предотвращения (нападений – ред). Это, конечно, не может быть признаком послабления", - сказал министр, отметив, что отсутствие Израиля на мероприятии объясняется "переменным географическим форматом.
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