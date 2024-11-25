https://ria.ru/20241125/italiya-1985605617.html

Италия не пригласила Россию и Иран на конференцию по Средиземноморью

Италия не пригласила Россию и Иран на конференцию по Средиземноморью - РИА Новости, 25.11.2024

Италия не пригласила Россию и Иран на конференцию по Средиземноморью

МИД Италии не пригласил Россию и Иран на конференцию "Средиземноморские диалоги" в Риме, заявил итальянский министр Антонио Таяни. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:37

2024-11-25T15:37

2024-11-25T15:39

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антонио таяни

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РИМ, 25 ноя – РИА Новости. МИД Италии не пригласил Россию и Иран на конференцию "Средиземноморские диалоги" в Риме, заявил итальянский министр Антонио Таяни. Россия и Иран в прошлом неоднократно принимали участие в международной конференции, посвященной кризисным ситуациям в Средиземноморском регионе. Итальянскую столицу по случаю мероприятия посещали главы МИД обеих стран. "Мы не пригласили Россию, потому что она нарушила международное право, то же самое касается и Ирана", - утверждает глава МИД Италии и вице-премьер, отвечая на вопрос РИА Новости, при этом он не указал какие именно положения международного права якобы нарушила Россия и не привел доказательств своим обвинениям. Говоря о участии Ирана, Таяни заявил о продолжающих нападениях на торговые суда в Красном море со стороны хуситов, как он утверждает, "которые являются доверенными лицами Ирана". "Мне кажется, что мало что было сделано для предотвращения (нападений – ред). Это, конечно, не может быть признаком послабления", - сказал министр, отметив, что отсутствие Израиля на мероприятии объясняется "переменным географическим форматом.

https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985319758.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, иран, красное море, антонио таяни