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Италия не пригласила Россию и Иран на конференцию по Средиземноморью - РИА Новости, 25.11.2024
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15:37 25.11.2024 (обновлено: 15:39 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/italiya-1985605617.html
Италия не пригласила Россию и Иран на конференцию по Средиземноморью
Италия не пригласила Россию и Иран на конференцию по Средиземноморью - РИА Новости, 25.11.2024
Италия не пригласила Россию и Иран на конференцию по Средиземноморью
МИД Италии не пригласил Россию и Иран на конференцию "Средиземноморские диалоги" в Риме, заявил итальянский министр Антонио Таяни. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:37
2024-11-25T15:39
в мире
россия
иран
красное море
антонио таяни
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РИМ, 25 ноя – РИА Новости. МИД Италии не пригласил Россию и Иран на конференцию "Средиземноморские диалоги" в Риме, заявил итальянский министр Антонио Таяни. Россия и Иран в прошлом неоднократно принимали участие в международной конференции, посвященной кризисным ситуациям в Средиземноморском регионе. Итальянскую столицу по случаю мероприятия посещали главы МИД обеих стран. "Мы не пригласили Россию, потому что она нарушила международное право, то же самое касается и Ирана", - утверждает глава МИД Италии и вице-премьер, отвечая на вопрос РИА Новости, при этом он не указал какие именно положения международного права якобы нарушила Россия и не привел доказательств своим обвинениям. Говоря о участии Ирана, Таяни заявил о продолжающих нападениях на торговые суда в Красном море со стороны хуситов, как он утверждает, "которые являются доверенными лицами Ирана". "Мне кажется, что мало что было сделано для предотвращения (нападений – ред). Это, конечно, не может быть признаком послабления", - сказал министр, отметив, что отсутствие Израиля на мероприятии объясняется "переменным географическим форматом.
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985319758.html
https://ria.ru/20241109/evropa-1982735814.html
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в мире, россия, иран, красное море, антонио таяни
В мире, Россия, Иран, Красное море, Антонио Таяни
Италия не пригласила Россию и Иран на конференцию по Средиземноморью

МИД Италии не пригласил Россию и Иран на конференцию "Средиземноморские диалоги"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима
Вид Рима - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 25 ноя – РИА Новости. МИД Италии не пригласил Россию и Иран на конференцию "Средиземноморские диалоги" в Риме, заявил итальянский министр Антонио Таяни.
Россия и Иран в прошлом неоднократно принимали участие в международной конференции, посвященной кризисным ситуациям в Средиземноморском регионе. Итальянскую столицу по случаю мероприятия посещали главы МИД обеих стран.
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"Мы не пригласили Россию, потому что она нарушила международное право, то же самое касается и Ирана", - утверждает глава МИД Италии и вице-премьер, отвечая на вопрос РИА Новости, при этом он не указал какие именно положения международного права якобы нарушила Россия и не привел доказательств своим обвинениям.
Говоря о участии Ирана, Таяни заявил о продолжающих нападениях на торговые суда в Красном море со стороны хуситов, как он утверждает, "которые являются доверенными лицами Ирана". "Мне кажется, что мало что было сделано для предотвращения (нападений – ред). Это, конечно, не может быть признаком послабления", - сказал министр, отметив, что отсутствие Израиля на мероприятии объясняется "переменным географическим форматом.
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