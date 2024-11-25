https://ria.ru/20241125/instruktsii-1985668978.html

ЦАХАЛ ужесточила инструкции по ГО перед ожидаемым перемирием с Ливаном

ЦАХАЛ ужесточила инструкции по ГО перед ожидаемым перемирием с Ливаном - РИА Новости, 25.11.2024

ЦАХАЛ ужесточила инструкции по ГО перед ожидаемым перемирием с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ужесточила инструкции в сфере гражданской обороны для ряда районов на севере страны из-за опасений усиления обстрелов в свете... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:55

2024-11-25T20:55

2024-11-25T20:55

в мире

ливан

израиль

сша

амос хохштейн

биньямин нетаньяху

хезболла

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ужесточила инструкции в сфере гражданской обороны для ряда районов на севере страны из-за опасений усиления обстрелов в свете информации о возможном объявлении о прекращении огня с ливанским движением "Хезболлах". "После оценки ситуации было установлено, что с сегодняшнего вечера (понедельник) в 18.00 (время совпадает с мск) в оборонительные директивы Командования тыла вносятся изменения. В рамках изменений, район линия противостояния, север и юг Голанских высот (населенные пункты Кацрин и Кидмат-Цви) перейдут с уровня частичной активности на ограниченный уровень активности", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Новые директивы ограничивают образовательную деятельность и проведение общественных мероприятий. Конфликтующие стороны пока не объявили о достижении соглашения, однако за последние сутки различные СМИ в США, Израиле и Ливане сообщали со ссылкой на источники о близости достижения соглашения и о якобы предварительном согласии премьера Биньямина Нетаньяху с условиями прекращения огня. Ранее в понедельник ливанская газета "Ан-Нахар" со ссылкой на свой источник в парламенте Ливана сообщила, что режим прекращения огня между Ливаном и Израилем может быть объявлен в течение 36 часов. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболлах", однако Израиль хочет представить некие оговорки и передать их ливанским властям. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, в Израиле оценивают, что соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели. В начале прошлой недели с официальным визитом в Бейрут прибыл специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн с целью услышать позицию Ливана и движения "Хезболлах" по пунктам соглашения, предложенного американской стороной для прекращения огня с Израилем. Хохштейн заявил в среду, что в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри был достигнут определённый успех. После визита в Бейрут Хохштейн провел переговоры в Тель-Авиве. Проект соглашения о прекращении огня включает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные будут выведены из южного Ливана, ливанская армия будет развернута в приграничных районах, а "Хезболлах" переместит свои силы и оружие к северу от реки Литани. Соглашение также предусматривает создание международного комитета по надзору во главе США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США также согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже несколько тысяч человек, включая лидеров шиитского движения "Хезболлах". Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241125/ssha-1985640227.html

https://ria.ru/20241125/izrail-1985613143.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

ливан

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, сша, амос хохштейн, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024