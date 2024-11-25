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ЦАХАЛ ужесточила инструкции по ГО перед ожидаемым перемирием с Ливаном - РИА Новости, 25.11.2024
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20:55 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/instruktsii-1985668978.html
ЦАХАЛ ужесточила инструкции по ГО перед ожидаемым перемирием с Ливаном
ЦАХАЛ ужесточила инструкции по ГО перед ожидаемым перемирием с Ливаном - РИА Новости, 25.11.2024
ЦАХАЛ ужесточила инструкции по ГО перед ожидаемым перемирием с Ливаном
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ужесточила инструкции в сфере гражданской обороны для ряда районов на севере страны из-за опасений усиления обстрелов в свете... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:55
2024-11-25T20:55
в мире
ливан
израиль
сша
амос хохштейн
биньямин нетаньяху
хезболла
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ужесточила инструкции в сфере гражданской обороны для ряда районов на севере страны из-за опасений усиления обстрелов в свете информации о возможном объявлении о прекращении огня с ливанским движением "Хезболлах". "После оценки ситуации было установлено, что с сегодняшнего вечера (понедельник) в 18.00 (время совпадает с мск) в оборонительные директивы Командования тыла вносятся изменения. В рамках изменений, район линия противостояния, север и юг Голанских высот (населенные пункты Кацрин и Кидмат-Цви) перейдут с уровня частичной активности на ограниченный уровень активности", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Новые директивы ограничивают образовательную деятельность и проведение общественных мероприятий. Конфликтующие стороны пока не объявили о достижении соглашения, однако за последние сутки различные СМИ в США, Израиле и Ливане сообщали со ссылкой на источники о близости достижения соглашения и о якобы предварительном согласии премьера Биньямина Нетаньяху с условиями прекращения огня. Ранее в понедельник ливанская газета "Ан-Нахар" со ссылкой на свой источник в парламенте Ливана сообщила, что режим прекращения огня между Ливаном и Израилем может быть объявлен в течение 36 часов. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболлах", однако Израиль хочет представить некие оговорки и передать их ливанским властям. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, в Израиле оценивают, что соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели. В начале прошлой недели с официальным визитом в Бейрут прибыл специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн с целью услышать позицию Ливана и движения "Хезболлах" по пунктам соглашения, предложенного американской стороной для прекращения огня с Израилем. Хохштейн заявил в среду, что в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри был достигнут определённый успех. После визита в Бейрут Хохштейн провел переговоры в Тель-Авиве. Проект соглашения о прекращении огня включает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные будут выведены из южного Ливана, ливанская армия будет развернута в приграничных районах, а "Хезболлах" переместит свои силы и оружие к северу от реки Литани. Соглашение также предусматривает создание международного комитета по надзору во главе США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США также согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже несколько тысяч человек, включая лидеров шиитского движения "Хезболлах". Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241125/ssha-1985640227.html
https://ria.ru/20241125/izrail-1985613143.html
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в мире, ливан, израиль, сша, амос хохштейн, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Амос Хохштейн, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ ужесточила инструкции по ГО перед ожидаемым перемирием с Ливаном

Армия Израиля ужесточила инструкции по ГО перед ожидаемым перемирием с Ливаном

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ужесточила инструкции в сфере гражданской обороны для ряда районов на севере страны из-за опасений усиления обстрелов в свете информации о возможном объявлении о прекращении огня с ливанским движением "Хезболлах".
"После оценки ситуации было установлено, что с сегодняшнего вечера (понедельник) в 18.00 (время совпадает с мск) в оборонительные директивы Командования тыла вносятся изменения. В рамках изменений, район линия противостояния, север и юг Голанских высот (населенные пункты Кацрин и Кидмат-Цви) перейдут с уровня частичной активности на ограниченный уровень активности", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Израильская авиация нанесла удар по бизнес-центру в городе Набатия на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Axios: США считают, что Израиль и Ливан уже согласовали условия перемирия
Вчера, 17:50
Новые директивы ограничивают образовательную деятельность и проведение общественных мероприятий.
Конфликтующие стороны пока не объявили о достижении соглашения, однако за последние сутки различные СМИ в США, Израиле и Ливане сообщали со ссылкой на источники о близости достижения соглашения и о якобы предварительном согласии премьера Биньямина Нетаньяху с условиями прекращения огня. Ранее в понедельник ливанская газета "Ан-Нахар" со ссылкой на свой источник в парламенте Ливана сообщила, что режим прекращения огня между Ливаном и Израилем может быть объявлен в течение 36 часов. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболлах", однако Израиль хочет представить некие оговорки и передать их ливанским властям. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, в Израиле оценивают, что соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели.
Дым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Израиль пытается затянуть прекращение огня с Ливаном, считает генерал
Вчера, 16:10
В начале прошлой недели с официальным визитом в Бейрут прибыл специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн с целью услышать позицию Ливана и движения "Хезболлах" по пунктам соглашения, предложенного американской стороной для прекращения огня с Израилем. Хохштейн заявил в среду, что в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри был достигнут определённый успех. После визита в Бейрут Хохштейн провел переговоры в Тель-Авиве.
Проект соглашения о прекращении огня включает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные будут выведены из южного Ливана, ливанская армия будет развернута в приграничных районах, а "Хезболлах" переместит свои силы и оружие к северу от реки Литани. Соглашение также предусматривает создание международного комитета по надзору во главе США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США также согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже несколько тысяч человек, включая лидеров шиитского движения "Хезболлах". Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреЛиванИзраильСШААмос ХохштейнБиньямин НетаньяхуХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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