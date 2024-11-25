https://ria.ru/20241125/guardian-1985638247.html

"Мини-Луна" начнет отдаляться от Земли

"Мини-Луна" начнет отдаляться от Земли - РИА Новости, 25.11.2024

"Мини-Луна" начнет отдаляться от Земли

Астероид 2024 РТ5, названный "мини-Луной" Земли, удалится от планеты до 2055 года, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:51

2024-11-25T17:51

2024-11-25T17:51

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Астероид 2024 РТ5, названный "мини-Луной" Земли, удалится от планеты до 2055 года, сообщает газета Guardian. Отмечается, что астероид, ширина которого достигает около 10 метров, в настоящее время находится примерно в 3,2 миллиона километров от Земли, это примерно в девять раз дальше, чем расстояние от планеты до Луны. "Так называемая мини-Луна Земли… начнет путь к Солнцу в понедельник, чтобы исчезнуть до 2055 года", - пишет газета. Как отмечает издание, астрономы считают, что астероид 2024 РТ5 может быть огромным лунным обломком, который отделился от спутника Земли многие столетия назад в результате падения другого космического объекта. Ожидается, что в январе астероид приблизится к Земле на расстояние в 1,7 миллиона километров, после чего его "утянет" гравитационная сила Солнца. Газета указывает, что невооруженным глазом астероид не виден, его можно обнаружить лишь с помощью мощного телескопа.

https://ria.ru/20241004/dinozavr-1976363949.html

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