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"Мини-Луна" начнет отдаляться от Земли - РИА Новости, 25.11.2024
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Наука
 
17:51 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/guardian-1985638247.html
"Мини-Луна" начнет отдаляться от Земли
"Мини-Луна" начнет отдаляться от Земли - РИА Новости, 25.11.2024
"Мини-Луна" начнет отдаляться от Земли
Астероид 2024 РТ5, названный "мини-Луной" Земли, удалится от планеты до 2055 года, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:51
2024-11-25T17:51
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Астероид 2024 РТ5, названный "мини-Луной" Земли, удалится от планеты до 2055 года, сообщает газета Guardian. Отмечается, что астероид, ширина которого достигает около 10 метров, в настоящее время находится примерно в 3,2 миллиона километров от Земли, это примерно в девять раз дальше, чем расстояние от планеты до Луны. "Так называемая мини-Луна Земли… начнет путь к Солнцу в понедельник, чтобы исчезнуть до 2055 года", - пишет газета. Как отмечает издание, астрономы считают, что астероид 2024 РТ5 может быть огромным лунным обломком, который отделился от спутника Земли многие столетия назад в результате падения другого космического объекта. Ожидается, что в январе астероид приблизится к Земле на расстояние в 1,7 миллиона километров, после чего его "утянет" гравитационная сила Солнца. Газета указывает, что невооруженным глазом астероид не виден, его можно обнаружить лишь с помощью мощного телескопа.
https://ria.ru/20241004/dinozavr-1976363949.html
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"Мини-Луна" начнет отдаляться от Земли

Guardian: астероид, который называют мини-Луной, начнет отдаляться от Земли

© ESA–ScienceOffice.orgКосмический аппарат и астероид
Космический аппарат и астероид - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© ESA–ScienceOffice.org
Космический аппарат и астероид. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Астероид 2024 РТ5, названный "мини-Луной" Земли, удалится от планеты до 2055 года, сообщает газета Guardian.
Отмечается, что астероид, ширина которого достигает около 10 метров, в настоящее время находится примерно в 3,2 миллиона километров от Земли, это примерно в девять раз дальше, чем расстояние от планеты до Луны.
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"Так называемая мини-Луна Земли… начнет путь к Солнцу в понедельник, чтобы исчезнуть до 2055 года", - пишет газета.
Как отмечает издание, астрономы считают, что астероид 2024 РТ5 может быть огромным лунным обломком, который отделился от спутника Земли многие столетия назад в результате падения другого космического объекта.
Ожидается, что в январе астероид приблизится к Земле на расстояние в 1,7 миллиона километров, после чего его "утянет" гравитационная сила Солнца.
Газета указывает, что невооруженным глазом астероид не виден, его можно обнаружить лишь с помощью мощного телескопа.
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