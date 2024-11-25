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В Грозном установили ящик для обращений к Кадырову - РИА Новости, 25.11.2024
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14:04 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/groznyy-1985579252.html
В Грозном установили ящик для обращений к Кадырову
В Грозном установили ящик для обращений к Кадырову - РИА Новости, 25.11.2024
В Грозном установили ящик для обращений к Кадырову
В центре Грозного установили специальный ящик для обращений к главе Чечни Рамзану Кадырову, которые будут зачитаны в ходе прямого эфира 4 декабря, сообщил... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:04
2024-11-25T14:04
общество
грозный
россия
ахмед дудаев
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 25 ноя - РИА Новости. В центре Грозного установили специальный ящик для обращений к главе Чечни Рамзану Кадырову, которые будут зачитаны в ходе прямого эфира 4 декабря, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "4 декабря жители Чеченской Республики получат возможность напрямую обратиться к Главе ЧР, Герою России, моему дорогому брату Рамзану Ахматовичу Кадырову в рамках традиционной прямой линии. На бульваре Эсамбаева установлен специальный ящик для писем, куда можно направить свои обращения", - написал в своем Telegram-канале Дудаев. Министр добавил, что глава региона уделяет приоритетное внимание интересам народа, направляя усилия на улучшение качества жизни и развитие региона. По мнению Дудаева, такой формат общения подчеркивает открытость руководства и его готовность к диалогу с жителями, демонстрируя внимание к их нуждам и инициативам.
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общество, грозный, россия, ахмед дудаев, рамзан кадыров
Общество, Грозный, Россия, Ахмед Дудаев, Рамзан Кадыров
В Грозном установили ящик для обращений к Кадырову

В центре Грозного установили ящик для обращений к Кадырову

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 25 ноя - РИА Новости. В центре Грозного установили специальный ящик для обращений к главе Чечни Рамзану Кадырову, которые будут зачитаны в ходе прямого эфира 4 декабря, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"4 декабря жители Чеченской Республики получат возможность напрямую обратиться к Главе ЧР, Герою России, моему дорогому брату Рамзану Ахматовичу Кадырову в рамках традиционной прямой линии. На бульваре Эсамбаева установлен специальный ящик для писем, куда можно направить свои обращения", - написал в своем Telegram-канале Дудаев.
Министр добавил, что глава региона уделяет приоритетное внимание интересам народа, направляя усилия на улучшение качества жизни и развитие региона. По мнению Дудаева, такой формат общения подчеркивает открытость руководства и его готовность к диалогу с жителями, демонстрируя внимание к их нуждам и инициативам.
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ОбществоГрозныйРоссияАхмед ДудаевРамзан Кадыров
 
 
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