https://ria.ru/20241125/groznyy-1985579252.html

В Грозном установили ящик для обращений к Кадырову

В Грозном установили ящик для обращений к Кадырову - РИА Новости, 25.11.2024

В Грозном установили ящик для обращений к Кадырову

В центре Грозного установили специальный ящик для обращений к главе Чечни Рамзану Кадырову, которые будут зачитаны в ходе прямого эфира 4 декабря, сообщил... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:04

2024-11-25T14:04

2024-11-25T14:04

общество

грозный

россия

ахмед дудаев

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 25 ноя - РИА Новости. В центре Грозного установили специальный ящик для обращений к главе Чечни Рамзану Кадырову, которые будут зачитаны в ходе прямого эфира 4 декабря, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "4 декабря жители Чеченской Республики получат возможность напрямую обратиться к Главе ЧР, Герою России, моему дорогому брату Рамзану Ахматовичу Кадырову в рамках традиционной прямой линии. На бульваре Эсамбаева установлен специальный ящик для писем, куда можно направить свои обращения", - написал в своем Telegram-канале Дудаев. Министр добавил, что глава региона уделяет приоритетное внимание интересам народа, направляя усилия на улучшение качества жизни и развитие региона. По мнению Дудаева, такой формат общения подчеркивает открытость руководства и его готовность к диалогу с жителями, демонстрируя внимание к их нуждам и инициативам.

https://ria.ru/20241112/chechnya-1983382791.html

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общество, грозный, россия, ахмед дудаев, рамзан кадыров