https://ria.ru/20241125/dizayn-1985628542.html

Московская неделя интерьера и дизайна соберет гостей из 17 стран

Московская неделя интерьера и дизайна соберет гостей из 17 стран - РИА Новости, 25.11.2024

Московская неделя интерьера и дизайна соберет гостей из 17 стран

Пятая Московская неделя интерьера и дизайна соберет участников из более 17 стран, таких как Беларусь, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Колумбия, Турция,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:59

2024-11-25T16:59

2024-11-25T16:59

интерьер

дизайн

россия

москва

италия

китай

белоруссия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пятая Московская неделя интерьера и дизайна соберет участников из более 17 стран, таких как Беларусь, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Колумбия, Турция, Узбекистан, Финляндия и Южная Корея, сообщает пресс-служба организаторов. Одним из хедлайнеров выставки в этот раз станет итальянский дизайнер и телеведущий Андреа Кастриньяно. Андреа расскажет про современный дом и о том, как отойти от монотонного дизайна в сторону интересных цветов, фактур и декора. А также поделится своими секретами, опытом создания Studio Andrea Castrignano и телевизионной программы про дизайн интерьера Cambio Casa, Cambio Vita. Еще одним участником из Италии станет дизайнер и архитектор Клаудио Сильвестрин – создатель фирменного стиля магазинов Giorgio Armani и Музея современного искусства в Турине. Он также разработал дизайн модного аутлета Torino Outlet Village и лофта для музыканта Канье Уэста в Нью-Йорке. Клаудио расскажет о проектировании общественных пространств для комфорта горожан. Гости выставки смогут узнать о всех тонкостях разработки дизайна для городских пространств, таких как рестораны, кафе и коворкинги, говорится в сообщении. Кроме того, китайский дизайнер Чжу Сяоцзе выступит куратором экспозиции на российской выставке и представит в рамках мероприятия национальный стенд. Его концепция будет разделена на три части и соберет все основные интерьерные достижения Китая: мебель, керамика, скульптура, каллиграфия и вышивка. Выставочное пространство позволит посетителям оценить красоту изделий от более чем 20 китайских дизайнеров. Чжу Сяоцзе – куратор одной из крупнейших выставок мебели и декора CIFF и основатель компаний Opal Furniture и OUCERAMIC. На этом список иностранных участников не заканчивается. Гу Хауйлун — автор дизайна для отелей Four Seasons и Bulgari, а также основатель люксового бренда GORDON GU расскажет о последних трендах дизайна в Китае и о том, как органично интегрировать культурное наследие и традиции в современный стиль. Египетский дизайнер Хасан Фикри, участник международных выставок Salone del Mobile Milano и Maison&Objet, представит арт-объект, отражающий традиции и историю цивилизации Древнего Египта, добавили в оргкомитете. Там напомнили, что Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 29 ноября по 2 декабря в павильонах 55 и 57 на ВДНХ. Выставка соберет более 1000 производителей мебели из России и других стран мира. Посетители смогут выбрать самые актуальные решения для своего жилья, посетить мастер-классы, поучаствовать в иммерсионном шоу, розыгрышах призов, а также турах по экспозиции от экскурсоводов Московского музея дизайна.

https://realty.ria.ru/20240911/oshibki-1971754982.html

https://realty.ria.ru/20241118/proizvodstvo-1984419748.html

россия

москва

италия

китай

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интерьер, дизайн, россия, москва, италия, китай, белоруссия