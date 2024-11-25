https://ria.ru/20241125/delo-1985660110.html

В Ингушетии завели дело на мужчину, подозреваемого в организации убийства

В Ингушетии завели дело на мужчину, подозреваемого в организации убийства - РИА Новости, 25.11.2024

В Ингушетии завели дело на мужчину, подозреваемого в организации убийства

Следственные органы в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он собирался за 50 тысяч долларов... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:45

2024-11-25T19:45

2024-11-25T19:45

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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Следственные органы в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он собирался за 50 тысяч долларов организовать убийство своего знакомого, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следствия, в ноябре 2024 года 48-летний житель Ингушетии, "испытывая личные неприязненные отношения" к своему 48-летнему знакомому, решил организовать его убийство. "Подозреваемый нашел исполнителя и предложил ему совершить убийство за денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов США. Не желая принимать участие в совершении преступления, мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что в дальнейшем все действия проходили под контролем оперативных сотрудников МВД по Ингушетии, ГУУР МВД России и УФСБ РФ по Ингушетии, которыми было инсценировано убийство мужчины. "После предоставления фото-видеоматериалов и получения денег исполнителем подозреваемый был задержан", - уточняет ведомство. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация и приготовление к убийству по найму" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый арестован.

https://ria.ru/20241125/khabarovsk-1985500581.html

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происшествия, россия, сша