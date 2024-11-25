https://ria.ru/20241125/delegatsiya-1985628086.html

В Афганистане приняли российскую делегацию во главе с Шойгу

В Афганистане приняли российскую делегацию во главе с Шойгу - РИА Новости, 25.11.2024

В Афганистане приняли российскую делегацию во главе с Шойгу

Вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд принял российскую делегацию во главе с секретарем Совета безопасности РФ... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:56

2024-11-25T16:56

2024-11-25T17:06

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сергей шойгу

замир кабулов

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд принял российскую делегацию во главе с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, сообщает афганский новостной интернет-портал Alemarah."Заместитель председателя правительства по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд провел встречу во Дворце "Чарчинар" президентского дворца с делегацией во главе с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении.В составе российской делегации был специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

https://ria.ru/20241112/afganistan-1983222446.html

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в мире, афганистан, россия, сергей шойгу, замир кабулов