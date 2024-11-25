Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане приняли российскую делегацию во главе с Шойгу - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 25.11.2024 (обновлено: 17:06 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/delegatsiya-1985628086.html
В Афганистане приняли российскую делегацию во главе с Шойгу
В Афганистане приняли российскую делегацию во главе с Шойгу - РИА Новости, 25.11.2024
В Афганистане приняли российскую делегацию во главе с Шойгу
Вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд принял российскую делегацию во главе с секретарем Совета безопасности РФ... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:56
2024-11-25T17:06
в мире
афганистан
россия
сергей шойгу
замир кабулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд принял российскую делегацию во главе с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, сообщает афганский новостной интернет-портал Alemarah."Заместитель председателя правительства по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд провел встречу во Дворце "Чарчинар" президентского дворца с делегацией во главе с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении.В составе российской делегации был специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
https://ria.ru/20241112/afganistan-1983222446.html
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0bb1082efb51ad2d8f085057eba21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, россия, сергей шойгу, замир кабулов
В мире, Афганистан, Россия, Сергей Шойгу, Замир Кабулов
В Афганистане приняли российскую делегацию во главе с Шойгу

Alemarah: вице-премьер Афганистана принял делегацию РФ во главе с Шойгу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгуе
Сергей Шойгуе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгуе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд принял российскую делегацию во главе с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, сообщает афганский новостной интернет-портал Alemarah.
"Заместитель председателя правительства по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд провел встречу во Дворце "Чарчинар" президентского дворца с делегацией во главе с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении.
В составе российской делегации был специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Афганистан попросил предоставить правительству талибов место в ООН
12 ноября, 09:12
 
В миреАфганистанРоссияСергей ШойгуЗамир Кабулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала