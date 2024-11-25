https://ria.ru/20241125/delegatsiya-1985628086.html
В Афганистане приняли российскую делегацию во главе с Шойгу
В Афганистане приняли российскую делегацию во главе с Шойгу - РИА Новости, 25.11.2024
В Афганистане приняли российскую делегацию во главе с Шойгу
Вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд принял российскую делегацию во главе с секретарем Совета безопасности РФ... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:56
2024-11-25T16:56
2024-11-25T17:06
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сергей шойгу
замир кабулов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд принял российскую делегацию во главе с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, сообщает афганский новостной интернет-портал Alemarah."Заместитель председателя правительства по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд провел встречу во Дворце "Чарчинар" президентского дворца с делегацией во главе с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении.В составе российской делегации был специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
https://ria.ru/20241112/afganistan-1983222446.html
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в мире, афганистан, россия, сергей шойгу, замир кабулов
В мире, Афганистан, Россия, Сергей Шойгу, Замир Кабулов
В Афганистане приняли российскую делегацию во главе с Шойгу
Alemarah: вице-премьер Афганистана принял делегацию РФ во главе с Шойгу