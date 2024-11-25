https://ria.ru/20241125/chelyabinsk-1985645710.html
Жители Челябинска помогли задержать водителя, наехавшего на пешеходов
Жители Челябинска помогли задержать водителя, наехавшего на пешеходов - РИА Новости, 25.11.2024
Жители Челябинска помогли задержать водителя, наехавшего на пешеходов
Неравнодушные граждане помогли задержать нетрезвого водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинской области, заблокировав его автомобиль, сообщила представитель РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:30
2024-11-25T18:30
2024-11-25T18:30
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Неравнодушные граждане помогли задержать нетрезвого водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинской области, заблокировав его автомобиль, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Полицейским поступило сообщение о ДТП в Курчатовском районе областного центра. Пострадало пять человек, в том числе маленький ребенок. Виновник скрылся с места происшествия. Инспекторы незамедлительно начали мероприятия по поиску и задержанию нарушителя. "В течение считанных минут местонахождение водителя было установлено. Помощь полицейским оказали неравнодушные граждане, которые заблокировали автомобиль нарушителя", - сказала Волк. В результате медицинского освидетельствования установлено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ. Его автомобиль эвакуирован и помещен на специализированную стоянку, заключила Волк.
https://ria.ru/20241125/peterburg-1985575353.html
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Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске
Автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов в Челябинске, пострадали, предварительно, пятеро, сообщил в понедельник минздрав региона.
Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.
2024-11-25T18:30
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происшествия, авто, россия, челябинск, челябинская область, ирина волк
Происшествия, Авто, Россия, Челябинск, Челябинская область, Ирина Волк
Жители Челябинска помогли задержать водителя, наехавшего на пешеходов
Жители Челябинска помогли задержать нетрезвого водителя, наехавшего на пешеходов