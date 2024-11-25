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СК возбудил дело после аварии с пьяным водителем в Челябинске - РИА Новости, 25.11.2024
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15:28 25.11.2024 (обновлено: 15:34 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/chelyabinsk-1985604497.html
СК возбудил дело после аварии с пьяным водителем в Челябинске
СК возбудил дело после аварии с пьяным водителем в Челябинске - РИА Новости, 25.11.2024
СК возбудил дело после аварии с пьяным водителем в Челябинске
Уголовное дело о нарушении ПДД пьяным водителем BMW X6, оставившим место происшествия, возбуждено в Челябинске после наезда на пешеходов, сообщается в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:28
2024-11-25T15:34
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
авто
алексей текслер
россия
bmw x5
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД пьяным водителем BMW X6, оставившим место происшествия, возбуждено в Челябинске после наезда на пешеходов, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункты "а", "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.По данным следствия, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали пять человек, в том числе малолетний, которые с различными травмами доставлены в медицинские учреждения.Глава региона Алексей Текслер ранее сообщал, что среди пострадавших – 11-месячный ребенок. По данным минздрава, госпитализированы трое.ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985581413.html
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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), авто, алексей текслер, россия, bmw x5
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Авто, Алексей Текслер, Россия, BMW X5
СК возбудил дело после аварии с пьяным водителем в Челябинске

СК возбудил уголовное дело о нарушении ПДД пьяным водителем в Челябинске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД пьяным водителем BMW X6, оставившим место происшествия, возбуждено в Челябинске после наезда на пешеходов, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункты "а", "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали пять человек, в том числе малолетний, которые с различными травмами доставлены в медицинские учреждения.
Глава региона Алексей Текслер ранее сообщал, что среди пострадавших – 11-месячный ребенок. По данным минздрава, госпитализированы трое.
ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан.
Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Источник: скрывшегося с места ДТП в Челябинске мужчину дважды лишали прав
Вчера, 14:13
 
ПроисшествияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)АвтоАлексей ТекслерРоссияBMW X5
 
 
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