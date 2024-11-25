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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 25.11.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:50
2024-11-25T16:50
2024-11-25T16:50
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать пятого ноября около 14.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области