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Более 110 человек переселили за неделю из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2024
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Новости Подмосковья
 
15:11 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/bkmt-1985598031.html
Более 110 человек переселили за неделю из аварийного жилья в Подмосковье
Более 110 человек переселили за неделю из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2024
Более 110 человек переселили за неделю из аварийного жилья в Подмосковье
За последнюю неделю в Подмосковье смогли расселить еще 40 аварийных домов и квартир, общая площадь которых превысила 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:11
2024-11-25T15:11
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За последнюю неделю в Подмосковье смогли расселить еще 40 аварийных домов и квартир, общая площадь которых превысила 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минстрой.Расселение коснулось жителей шести округов области. Новое жилье и сертификаты на сумму выкупной стоимости получили 117 человек.Они получили квартиры в новостройках и на вторичном рынке. На этой неделе из аварийного жилья расселили жителей Клина, Луховиц, Пушкина, Раменского, Ступина и Шатуры.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 110 человек переселили за неделю из аварийного жилья в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНовостройки
Новостройки - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За последнюю неделю в Подмосковье смогли расселить еще 40 аварийных домов и квартир, общая площадь которых превысила 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минстрой.
Расселение коснулось жителей шести округов области. Новое жилье и сертификаты на сумму выкупной стоимости получили 117 человек.
Они получили квартиры в новостройках и на вторичном рынке. На этой неделе из аварийного жилья расселили жителей Клина, Луховиц, Пушкина, Раменского, Ступина и Шатуры.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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