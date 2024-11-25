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Более 110 человек переселили за неделю из аварийного жилья в Подмосковье
Более 110 человек переселили за неделю из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2024
Более 110 человек переселили за неделю из аварийного жилья в Подмосковье
За последнюю неделю в Подмосковье смогли расселить еще 40 аварийных домов и квартир, общая площадь которых превысила 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:11
2024-11-25T15:11
2024-11-25T15:11
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За последнюю неделю в Подмосковье смогли расселить еще 40 аварийных домов и квартир, общая площадь которых превысила 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минстрой.Расселение коснулось жителей шести округов области. Новое жилье и сертификаты на сумму выкупной стоимости получили 117 человек.Они получили квартиры в новостройках и на вторичном рынке. На этой неделе из аварийного жилья расселили жителей Клина, Луховиц, Пушкина, Раменского, Ступина и Шатуры.
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