https://ria.ru/20241125/biryukov-1985606068.html

Почти 26 тыс заявок на перепланировку поступило от москвичей с начала года

Почти 26 тыс заявок на перепланировку поступило от москвичей с начала года - РИА Новости, 25.11.2024

Почти 26 тыс заявок на перепланировку поступило от москвичей с начала года

Почти 26 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:39

2024-11-25T15:39

2024-11-25T15:39

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москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почти 26 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном портале мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, только за январь - октябрь этого года поступило почти 26 тысяч таких заявлений", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что на 10% чаще москвичи стали обращаться за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило более 10,6 тысячи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 12% выросло число ответственных горожан, которые, прежде чем приступить к ремонту, согласовывали работы с Мосжилинспекцией. "Свыше 2,5 тысяч жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - пояснил Бирюков. Он добавил, что по эскизу с 2022 года стало возможно согласовывать отклонения от утвержденных проектов без повторного обращения. Но при этом должны соблюдаться следующие условия - отклонения не затрагивают несущие конструкции, общее имущество и границы санузлов. Еще 5,4 тысячи заявлений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, столько же москвичей обратились, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в августе 2020 года услуги по перепланировке в столице были переведены исключительно в онлайн-формат. Это позволило упростить процедуру и сократить сроки получения решения. -0-

https://realty.ria.ru/20241125/vodoemy-1985170774.html

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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков