https://ria.ru/20241125/bespilotnik-1985639760.html

Над Курской областью сбили два украинских беспилотника

Над Курской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.11.2024

Над Курской областью сбили два украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:49

2024-11-25T17:49

2024-11-25T17:49

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать пятого ноября в период с 14.00 до 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф