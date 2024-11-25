https://ria.ru/20241125/bespilotnik-1985639760.html
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.11.2024
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:49
2024-11-25T17:49
2024-11-25T17:49
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать пятого ноября в период с 14.00 до 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
МО РФ: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью