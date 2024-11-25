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ПВО сбила четыре авиабомбы ВСУ в курском приграничье
ПВО сбила четыре авиабомбы ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.11.2024
ПВО сбила четыре авиабомбы ВСУ в курском приграничье
Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:17
2024-11-25T16:17
2024-11-25T16:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
алексей смирнов (политик)
курская область
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал он.
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вооруженные силы украины, безопасность, алексей смирнов (политик) , курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Алексей Смирнов (политик) , Курская область
ПВО сбила четыре авиабомбы ВСУ в курском приграничье
ПВО сбила четыре управляемые авиабомбы ВСУ в курском приграничье