https://ria.ru/20241125/aviabomby--1985614504.html

ПВО сбила четыре авиабомбы ВСУ в курском приграничье

ПВО сбила четыре авиабомбы ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.11.2024

ПВО сбила четыре авиабомбы ВСУ в курском приграничье

Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:17

2024-11-25T16:17

2024-11-25T16:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

алексей смирнов (политик)

курская область

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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вооруженные силы украины, безопасность, алексей смирнов (политик) , курская область