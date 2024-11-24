https://ria.ru/20241124/vsu-1985419219.html
ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 24.11.2024
ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:59
2024-11-24T09:59
2024-11-24T09:59
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 21 обстрел со стороны ВСУ произошел ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Васильевка, Софиевка, Любимовка, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 44 удара из артиллерии по 9 населенным пунктам Херсонской области