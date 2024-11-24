https://ria.ru/20241124/vsu-1985419219.html

ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 24.11.2024

ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T09:59

2024-11-24T09:59

2024-11-24T09:59

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 21 обстрел со стороны ВСУ произошел ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Васильевка, Софиевка, Любимовка, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия