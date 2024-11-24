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В прилетевшем из Сочи в Анталью самолете возник пожар - РИА Новости, 24.11.2024
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22:29 24.11.2024 (обновлено: 23:55 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/pozhar-1985479369.html
В прилетевшем из Сочи в Анталью самолете возник пожар
В прилетевшем из Сочи в Анталью самолете возник пожар - РИА Новости, 24.11.2024
В прилетевшем из Сочи в Анталью самолете возник пожар
В самолете российской авиакомпании "Азимут" возник пожар при посадке в аэропорту Антальи, его удалось потушить, передает портал HavaSosyalMedya. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T22:29
2024-11-24T23:55
в мире
сочи
анталья (провинция)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мария захарова
турция
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СТАМБУЛ, 24 ноя — РИА Новости. В самолете российской авиакомпании "Азимут" возник пожар при посадке в аэропорту Антальи, его удалось потушить, передает портал HavaSosyalMedya."Пожар начался при посадке выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. Огонь, предположительно, возник в двигателе. Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем", — говорится в сообщении.Как уточнили в Росавиации, при ЧП на борту авиалайнера никто не погиб. В свою очередь, Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что из загоревшегося воздушного судна эвакуированы 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Там также указали, что аэропорт Антальи не будет принимать рейсы до 3:00 мск. "Вылеты осуществляются с "военной" взлетно-посадочной полосы", — добавили в ведомстве.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, в ближайшее время российские дипломаты поделятся оперативной информацией о ситуации, они срочно выехали на место произошедшего.Дипломат также подчеркнула, что посольство и генконсульство находятся в контакте с турецкими властями для помощи россиянам, находившимся в загоревшемся самолете.Западное межрегиональное управление СК России на транспорте начало проверку.
https://ria.ru/20241120/passazhir-1984884867.html
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в мире, сочи, анталья (провинция), sukhoi superjet 100 (ssj100), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мария захарова, турция
В мире, Сочи, Анталья (провинция), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Мария Захарова, Турция
В прилетевшем из Сочи в Анталью самолете возник пожар

В прилетевшем из Сочи в Анталью самолете "Азимута" возник пожар при посадке

© Фото : havasosyalmedyaПожар в самолете авиаперевозчика "Азимут" в Анталье
Пожар в самолете авиаперевозчика Азимут в Анталье - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : havasosyalmedya
Пожар в самолете авиаперевозчика "Азимут" в Анталье
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СТАМБУЛ, 24 ноя — РИА Новости. В самолете российской авиакомпании "Азимут" возник пожар при посадке в аэропорту Антальи, его удалось потушить, передает портал HavaSosyalMedya.
"Пожар начался при посадке выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. Огонь, предположительно, возник в двигателе. Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем", — говорится в сообщении.
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Как уточнили в Росавиации, при ЧП на борту авиалайнера никто не погиб.
В свою очередь, Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что из загоревшегося воздушного судна эвакуированы 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Там также указали, что аэропорт Антальи не будет принимать рейсы до 3:00 мск.
"Вылеты осуществляются с "военной" взлетно-посадочной полосы", — добавили в ведомстве.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, в ближайшее время российские дипломаты поделятся оперативной информацией о ситуации, они срочно выехали на место произошедшего.
Дипломат также подчеркнула, что посольство и генконсульство находятся в контакте с турецкими властями для помощи россиянам, находившимся в загоревшемся самолете.
Западное межрегиональное управление СК России на транспорте начало проверку.
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В миреСочиАнталья (провинция)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Мария ЗахароваТурция
 
 
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