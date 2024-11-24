https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

Люди с бензопилой: самые важные назначенцы гневного Дональда

Люди с бензопилой: самые важные назначенцы гневного Дональда - РИА Новости, 24.11.2024

Люди с бензопилой: самые важные назначенцы гневного Дональда

Ждали долго, но вот имя и названо: Линда Макмэхон возглавит департамент образования в будущей администрации Трампа. Нам это важно? Еще как. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:00

2024-11-24T08:00

2024-11-24T08:01

аналитика

сша

европа

америка

роберт кеннеди

линда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985382657_0:4:984:557_1920x0_80_0_0_a6879e2d29c6f965f8bb5bc93f99024a.jpg

Ждали долго, но вот имя и названо: Линда Макмэхон возглавит департамент образования в будущей администрации Трампа. Нам это важно? Еще как.Важнее, чем будущие министр обороны и представители прочих силовых ведомств плюс внешнеполитическая команда? А это вопрос такой, знаете ли, философский. Что страшнее: мировая война или расчеловечивание человека (то есть трансгуманизм) в мировом масштабе? Тут задумаешься. Так вот, ключевые внутренние назначения Трампа — это про то самое, про их (и наш) шанс сломать или подорвать глобальную механику уничтожения человека, превращения его в жалкое и гнусное создание. К этой истории прямо причастно образовательное лобби, создающее новый идейный фундамент даже не американской нации, а вообще всех на планете. И медицинско-фармацевтическое лобби — такой же жуткий и раздувшийся от денег монстр, претендующий на власть не меньше, чем над всем миром. Ну еще и климатическое лобби, и "Большая цифра", и другие.Заметно, что сами американцы и их собратья по несчастью в Европе, Канаде, Австралии и так далее больше озабочены именно вот этими назначенцами Трампа — прежде всего по линии образования и медицины. Но поскольку трансгуманизм, то есть мировая революция по переделке человека, шла и все еще ползком продвигается и в нашем обществе, то следовало бы внимательнее присмотреться к соответствующим назначенцам Трампа и — да, желать им успеха.Итак, Линда Макмэхон. Суровая женщина 76 лет, она управляла международными борцовскими соревнованиями, но еще знает "вашингтонское болото", потому что работала на второстепенной должности в первой администрации Трампа. Но ведь ожидалось иное — избранный президент США пообещал Минобр вообще упразднить? Однако никакого противоречия нет: Линда будет его ликвидатором, о чем сам Трамп и заявил при ее назначении. Дальше образованием будут руководить на уровне штатов.Логика тут есть потому, что процесс давно идет. Консервативные республиканские штаты и так не первый год сопротивляются диктату Минобра и создают, по сути, свое — и относительно нормальное — образование. Без принуждения детей к тому, чтобы ненавидеть и презирать собственную страну, обходиться без религии и "старой морали", размышлять о том, какого ты на самом деле пола, врожденный ли ты расист или нет, — в общем, без насаждения вопреки воле родителей этих и прочих "общечеловеческих ценностей".Два разных образования — две Америки? Но их и так уже две. Уничтожить федеральное министерство — означает не разбираться, кто там был за кого и что насаждал, а дать шанс победившей стороне сначала отдышаться, а потом разобраться, какая нужна в этой сфере центральная структура.Можно и так. Тем более что дело не только в школах и колледжах, тут тянется целая цепочка: университеты, где полуграмотные идеологи разрабатывают новую философию для человечества, СМИ, где их выпускники гонят перманентную истерику насчет того, что каждый из будущей команды Трампа — это "человек с бензопилой", чья задача — уничтожить всю демократию и весь их якобы либерализм.Да, Линда — с учетом ее борцовского опыта — именно еще один "человек с бензопилой". До нее таким же назначенцем ранее стал Роберт Кеннеди (будущий убийца медицинского лобби). Ну вы же про него все уже прочитали — безграмотный ненавистник вакцинации, в голове у него то ли жил, то ли живет червяк, а еще он возил в багажнике труп медвежонка, подкинув его затем в Центральный парк в Нью-Йорке.Вообще-то, можно было бы догадаться: таких уродов не бывает, просто глобалисты, по обыкновению, перестарались. В этом плане интересен недавний материал с ресурса American Thinker — анализировался уровень образования людей команды Байдена и Трампа. Получилось интересно: дипломы-то есть у всех, но если присмотреться к репутации того или иного заведения, то получается, что у Трампа люди на голову выше по грамотности. Особенно с учетом возраста — когда они учились, образование в США еще не превратилось в фабрику штамповки дебилов.И уж кто-кто, а Роберт Кеннеди — очень даже знающий человек: с медицинским лобби воюет примерно года с 2005-го. В том, что он произнес после своего назначения, фигурирует главное слово: "коррупция". Медицинское лобби в глобальном масштабе коррумпировано не только в смысле денег, а в главном: тащит по всему миру идеологию всеобщего принудительного здоровья и — в перспективе — превращения человека в какое-то другое существо (смена пола здесь только часть безумных планов).Трансгуманисты, то есть демократы, люто боятся трамповских "людей с бензопилой". В том числе потому, что еще никто не ответил за историю с коронавирусом, которая ведь не только привела в Белый дом администрацию Байдена, а нанесла страшный вред экономике, психике людей, и не только в США. В том числе подорвала веру сотен миллионов людей в вакцины. Кеннеди, собственно, сейчас говорит о том, что доверие это надо восстанавливать, поэтому — никакой обязаловки. А еще надо восстанавливать доверие в целом к науке, потому что и медицинское лобби, и борцы с климатом, расистами, мужчинами и так далее завели себе свою "науку по вызову", которая за гранты доказывала то, что от нее требовалось. Это, видимо, тоже будет в сфере ответственности Линды Макмэхон — и не только ее.Еще пара мыслей для тех, кто с тревогой гадает "любит — не любит" на других назначениях Трампа: а как тот или иной назначенец относится к России, Украине, Европе, Китаю и прочим внешним проблемам. Что ж, может, они нас или кого-то еще любят, а может, и нет. Но просто представьте себе, какого масштаба борьба развернется внутри США и прочих западных обществ — сейчас, когда ясно, что Трамп серьезно разгневался и назначил себе команду ликвидаторов прежней, трансгуманной Америки. Неясно, что у него из этого получится, кроме одного факта: это западников займет надолго и всерьез. Внешние проблемы в этой борьбе будут только мешать.

https://ria.ru/20241119/trump-1984411783.html

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241114/trump-1983600385.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

сша

европа

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, сша, европа, америка, роберт кеннеди, линда