https://ria.ru/20241124/moskva-1985609433.html

Более 30 домов с лучковыми перемычками на фасадах отремонтируют в Москве

Более 30 домов с лучковыми перемычками на фасадах отремонтируют в Москве - РИА Новости, 25.11.2024

Более 30 домов с лучковыми перемычками на фасадах отремонтируют в Москве

Специалисты по программе капитального ремонта отремонтируют 33 дома с лучковыми перемычками на фасадах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-24T10:00

2024-11-24T10:00

2024-11-25T15:54

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Специалисты по программе капитального ремонта отремонтируют 33 дома с лучковыми перемычками на фасадах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства по столичной программе капитального ремонта до конца (2024 - ред.) года завершат обновление 33 жилых домов с лучковыми перемычками на фасадах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в том числе обновят здания на улицах Садовой-Каретной и Старой Басманной.

https://ria.ru/20241122/prud-1985124711.html

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москва, городское хозяйство москвы