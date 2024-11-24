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Более 30 домов с лучковыми перемычками на фасадах отремонтируют в Москве - РИА Новости, 25.11.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:00 24.11.2024 (обновлено: 15:54 25.11.2024)
https://ria.ru/20241124/moskva-1985609433.html
Более 30 домов с лучковыми перемычками на фасадах отремонтируют в Москве
Более 30 домов с лучковыми перемычками на фасадах отремонтируют в Москве - РИА Новости, 25.11.2024
Более 30 домов с лучковыми перемычками на фасадах отремонтируют в Москве
Специалисты по программе капитального ремонта отремонтируют 33 дома с лучковыми перемычками на фасадах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-24T10:00
2024-11-25T15:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Специалисты по программе капитального ремонта отремонтируют 33 дома с лучковыми перемычками на фасадах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства по столичной программе капитального ремонта до конца (2024 - ред.) года завершат обновление 33 жилых домов с лучковыми перемычками на фасадах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в том числе обновят здания на улицах Садовой-Каретной и Старой Басманной.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Более 30 домов с лучковыми перемычками на фасадах отремонтируют в Москве

В Москве будут отремонтированы 33 дома с лучковыми перемычками на фасадах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Специалисты по программе капитального ремонта отремонтируют 33 дома с лучковыми перемычками на фасадах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства по столичной программе капитального ремонта до конца (2024 - ред.) года завершат обновление 33 жилых домов с лучковыми перемычками на фасадах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в том числе обновят здания на улицах Садовой-Каретной и Старой Басманной.
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