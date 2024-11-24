https://ria.ru/20241124/moshenniki-1985416728.html

Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества

Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества - РИА Новости, 24.11.2024

Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества

Самыми распространенными видами мошенничества в 2024 году стали взлом аккаунта на "Госуслугах", схема Fake Boss и звонок от якобы ФСБ, МВД и прочих ведомств,... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T09:19

2024-11-24T09:19

2024-11-24T09:19

технологии

украина

сергей велигодский

сбербанк россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Самыми распространенными видами мошенничества в 2024 году стали взлом аккаунта на "Госуслугах", схема Fake Boss и звонок от якобы ФСБ, МВД и прочих ведомств, рассказал РИА Новости директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. "Я выделю три распространенных сценария мошенничества в 2024 году: взлом аккаунта жертвы на "Госуслугах", схема Fake Boss - когда с жертвой связываются от имени руководителя и третий – это звонок от ведомств: ФСБ, МВД, ЦБ. Далее существуют разные варианты этих сценариев", - сказал он в кулуарах межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте". Велигодский отметил, что на сегодняшний день около 40% мошеннических практик происходит по схеме обмана через "Госуслуги". Более того, мошенники нашли способ ее трансформировать: пострадавшему отправляют письмо на почту или СМС с номером мошеннического телефона и сообщением о том, что портал зафиксировал подозрительный вход, необходимо перезвонить по указанному номеру. Клиент звонит на мошеннический номер и дальше в полной уверенности, что он разговаривает со службой безопасности портала или ведомства, начинает делать то, что ему говорят. Ранее вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь сообщал, что 85% случаев мошенничества на сегодняшний день осуществляются с помощью телефонной связи. По оценке Сбербанка, против россиян работает более 400 колл-центров на Украине. В кредитной организации отметили, что в 2021 году россиянам поступало 2 миллиона звонков мошенников в сутки, а в январе этого года было зафиксировано 20 миллионов звонков в сутки. На сегодняшний день количество значительно уменьшилось - до 6 миллионов в день.

https://ria.ru/20241120/moshennichestvo-1984735127.html

https://ria.ru/20241122/scammers-1983927468.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, украина, сергей велигодский, сбербанк россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральный банк рф (цб рф)