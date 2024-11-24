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Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества - РИА Новости, 24.11.2024
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09:19 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/moshenniki-1985416728.html
Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества
Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества - РИА Новости, 24.11.2024
Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества
Самыми распространенными видами мошенничества в 2024 году стали взлом аккаунта на "Госуслугах", схема Fake Boss и звонок от якобы ФСБ, МВД и прочих ведомств,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:19
2024-11-24T09:19
технологии
украина
сергей велигодский
сбербанк россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Самыми распространенными видами мошенничества в 2024 году стали взлом аккаунта на "Госуслугах", схема Fake Boss и звонок от якобы ФСБ, МВД и прочих ведомств, рассказал РИА Новости директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. "Я выделю три распространенных сценария мошенничества в 2024 году: взлом аккаунта жертвы на "Госуслугах", схема Fake Boss - когда с жертвой связываются от имени руководителя и третий – это звонок от ведомств: ФСБ, МВД, ЦБ. Далее существуют разные варианты этих сценариев", - сказал он в кулуарах межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте". Велигодский отметил, что на сегодняшний день около 40% мошеннических практик происходит по схеме обмана через "Госуслуги". Более того, мошенники нашли способ ее трансформировать: пострадавшему отправляют письмо на почту или СМС с номером мошеннического телефона и сообщением о том, что портал зафиксировал подозрительный вход, необходимо перезвонить по указанному номеру. Клиент звонит на мошеннический номер и дальше в полной уверенности, что он разговаривает со службой безопасности портала или ведомства, начинает делать то, что ему говорят. Ранее вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь сообщал, что 85% случаев мошенничества на сегодняшний день осуществляются с помощью телефонной связи. По оценке Сбербанка, против россиян работает более 400 колл-центров на Украине. В кредитной организации отметили, что в 2021 году россиянам поступало 2 миллиона звонков мошенников в сутки, а в январе этого года было зафиксировано 20 миллионов звонков в сутки. На сегодняшний день количество значительно уменьшилось - до 6 миллионов в день.
https://ria.ru/20241120/moshennichestvo-1984735127.html
https://ria.ru/20241122/scammers-1983927468.html
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технологии, украина, сергей велигодский, сбербанк россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Украина, Сергей Велигодский, Сбербанк России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества

Сбербанк назвал три самых распространенных сценария мошенничества в 2024 году

© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина сбрасывает нежелательный звонок . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Самыми распространенными видами мошенничества в 2024 году стали взлом аккаунта на "Госуслугах", схема Fake Boss и звонок от якобы ФСБ, МВД и прочих ведомств, рассказал РИА Новости директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
"Я выделю три распространенных сценария мошенничества в 2024 году: взлом аккаунта жертвы на "Госуслугах", схема Fake Boss - когда с жертвой связываются от имени руководителя и третий – это звонок от ведомств: ФСБ, МВД, ЦБ. Далее существуют разные варианты этих сценариев", - сказал он в кулуарах межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте".
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Россиян предупредили о схеме мошенников со взломом аккаунта на госуслугах
20 ноября, 06:39
Велигодский отметил, что на сегодняшний день около 40% мошеннических практик происходит по схеме обмана через "Госуслуги". Более того, мошенники нашли способ ее трансформировать: пострадавшему отправляют письмо на почту или СМС с номером мошеннического телефона и сообщением о том, что портал зафиксировал подозрительный вход, необходимо перезвонить по указанному номеру. Клиент звонит на мошеннический номер и дальше в полной уверенности, что он разговаривает со службой безопасности портала или ведомства, начинает делать то, что ему говорят.
Ранее вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь сообщал, что 85% случаев мошенничества на сегодняшний день осуществляются с помощью телефонной связи. По оценке Сбербанка, против россиян работает более 400 колл-центров на Украине. В кредитной организации отметили, что в 2021 году россиянам поступало 2 миллиона звонков мошенников в сутки, а в январе этого года было зафиксировано 20 миллионов звонков в сутки. На сегодняшний день количество значительно уменьшилось - до 6 миллионов в день.
Девушка говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
"Об этом обычно не говорят". Выявлена новая угроза для россиян
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ТехнологииУкраинаСергей ВелигодскийСбербанк РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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