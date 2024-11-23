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Зеленский потребовал от Трампа предложения по урегулированию - РИА Новости, 23.11.2024
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21:49 23.11.2024 (обновлено: 22:02 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985392578.html
Зеленский потребовал от Трампа предложения по урегулированию
Зеленский потребовал от Трампа предложения по урегулированию - РИА Новости, 23.11.2024
Зеленский потребовал от Трампа предложения по урегулированию
Владимир Зеленский потребовал от Дональда Трампа предложений по урегулированию конфликта с Россией, надеясь получить их в январе 2025 года, сообщает местное... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:49
2024-11-23T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Дональда Трампа предложений по урегулированию конфликта с Россией, надеясь получить их в январе 2025 года, сообщает местное агентство Укринформ. В ноябре Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте в том случае, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с избранным президентом США, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, в интервью украинскому телеканалу "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает. "Также я хочу услышать предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны", - резюмировал Зеленский, добавив, что, корме того, открыт к "предложениям лидеров африканских стран, Азии, арабских государств". Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20241123/kiev-1985387206.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Зеленский потребовал от Трампа предложения по урегулированию

Зеленский потребовал от Трампа предложения по урегулированию конфликта с Россией

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Дональда Трампа предложений по урегулированию конфликта с Россией, надеясь получить их в январе 2025 года, сообщает местное агентство Укринформ.
В ноябре Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте в том случае, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с избранным президентом США, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, в интервью украинскому телеканалу "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает.
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"Также я хочу услышать предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны", - резюмировал Зеленский, добавив, что, корме того, открыт к "предложениям лидеров африканских стран, Азии, арабских государств".
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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