https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985392398.html
Зеленский обвинил Запад в неукомплектованности подразделений ВСУ
Зеленский обвинил Запад в неукомплектованности подразделений ВСУ - РИА Новости, 23.11.2024
Зеленский обвинил Запад в неукомплектованности подразделений ВСУ
Владимир Зеленский заявил, что одной из причин неукомплектованности подразделений ВСУ остается замедленность поставок помощи, которую Киеву оказывает Запад,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:48
2024-11-23T21:48
2024-11-23T21:48
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что одной из причин неукомплектованности подразделений ВСУ остается замедленность поставок помощи, которую Киеву оказывает Запад, сообщает украинский телеканал "Общественное". Как сообщает телеканал, Зеленский во время третьей международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine заявил, что самая тяжелая ситуация на фронте складывается "на Донбассе". "Сложности на востоке (Украины - ред.). Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи", - приводит его слова "Общественное". Газета Wall Street Journal 14 октября сообщала, что Украину ждет тяжелая зима на фоне медленных поставок зарубежных вооружений, нехватки личного состава и техники на передовой и продолжающейся потери территорий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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Зеленский обвинил Запад в неукомплектованности подразделений ВСУ
Зеленский назвал замедленность поставок помощи причиной неукомплектованности ВСУ